ÖNCE IBF KEMERİNİ KAZANDI, TARİH YAZDI, SONRA BİR YILDIZ TAKTI!

ELİF NUR TURHAN

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

IBF kemerini kazandı, boks dünyası, hafif sıklet boksörümüz Elif Nur Turhan’ı konuştu. 2025 Aralık’ta önce tarih yazdı, 2026 Ocak’ta adeta taç taktı!

Turhan, tam 11 maçı yenilgisiz kazandı ve IBF kemeri için çıktı

Kariyeri onu IBF kemer maçına taşımasıyla birlikte karşısına yenilgisiz şampiyon Beatriz Ferreira buldu. Monte Carlo’da gerçekleşen karşılaşmada nefesler tutulduğu zaman Elif Turhan, IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu unvan maçında Beatriz Ferreira‘yı 5. rauntta teknik nakavtla (TKO) mağlup ederek kariyerinin zirvesine çıkmış oldu.

Beatriz Ferreira’ya kariyerindeki ilk mağlubiyetini yaşattı

Rakibi Beatriz Ferreira’ya kariyerindeki ilk profesyonel mağlubiyetini yaşatan sporcumuz kendi kariyerindeki 12. maçını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu hem büyük bir kazanç, hem de Aralık 2025’de yazılan bir tarih oldu.

Taylah Gentzen karşısında kemerini korumayı başardı

Çok fazla geçmedi ve bu sefer IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu Elif Nur Turhan, ilk unvan koruma maçı resmen geldi-çattı. Avustralyalı Taylah Gentzen karşısında İngiltere’nin Newcastle kentindeki Newcastle Arena’da ringe çıkan Turhan, 10 raunt süren karşılaşmayı split decision (2-1) ile kazandı ve kemerini korumayı başardı.

Her raund 2 dakikalık periyotlar halinde oynanırken maçta ringin hakemliğini tecrübeli isim Steve Gray yaptı. Hakemler 98-92 ve 96-94 Turhan, bir hakemde 97-93 Gentzen şeklinde açıklandı ve boksörümüz unvan korurken kemerine değer kattı.

Kemeri önce kazandı, sonra onu koruyarak adeta tescil yaptı

Elif Nur Turhan sadece IBF kemerini kazanmadı, onu kazanırken birde tarih yazdı ve boks dünyası, hafif sıklet boksörümüzü konuştu. O, 2025 Aralık’ta önce tarih yazdı, sonra 2026 Ocak’taki ünvan maçında kemerini koruyarak adeta taç taktı!