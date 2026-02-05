SON DAKİKA!
UFC 324 GERÇEKLEŞTİ: JUSTİN GAETHJE, PADDY PİMPLETT’E YOL VERMEDİ!
SAKARYA’DAKİ KARATE YILDIZLAR LİĞİ FİNALİ’NDE TRABZON KULÜBÜNÜN BÜYÜK BAŞARISI
SAKARYA’DAKİ KARATE YILDIZLAR LİĞİ FİNALİ’NDE TRABZON KULÜBÜNÜN BÜYÜK BAŞARISI
Kocaeli’nin Gururu Mert Halıcı Ünilig’de Türkiye Şampiyonu
Kocaeli’nin Gururu Mert Halıcı Ünilig’de Türkiye Şampiyonu
BATUHAN DORUK TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU
BATUHAN DORUK TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU
ULUSLARARASI NANBUDO HAKEMLİK SEMİNERİ İSTANBUL’DA YAPILDI
ULUSLARARASI NANBUDO HAKEMLİK SEMİNERİ İSTANBUL’DA YAPILDI
KETTLEBELL NEDEN BAŞARILI?
KETTLEBELL NEDEN BAŞARILI?
TÜRKİYE SPOR TOTO KARATE YILDIZLAR LİĞİ FİNAL ETABI AÇILIŞLA BAŞLADI
TÜRKİYE SPOR TOTO KARATE YILDIZLAR LİĞİ FİNAL ETABI AÇILIŞLA BAŞLADI
PFL DÖVÜŞCÜSÜ DAKOTA DİTCHEVA, GALATASARAY’I İZLEDİ!
PFL DÖVÜŞCÜSÜ DAKOTA DİTCHEVA, GALATASARAY’I İZLEDİ!
ROSE NAMAJUNAS’I AĞLATAN MAÇ!
ROSE NAMAJUNAS’I AĞLATAN MAÇ!
BİR ŞAMPİYONLUK GECESİ, BİR DOSTLUK HİKÂYESİ: KARTEPE GENÇLERBİRLİĞİ
BİR ŞAMPİYONLUK GECESİ, BİR DOSTLUK HİKÂYESİ: KARTEPE GENÇLERBİRLİĞİ
SERDİVAN, TÜRK KARATESİNİN KALBİ OLUYOR
SERDİVAN, TÜRK KARATESİNİN KALBİ OLUYOR

ERAY ŞAMDAN’DAN KOCAELİSPOR’A ANLAMLI DESTEK!

ERAY ŞAMDAN’DAN KOCAELİSPOR’A ANLAMLI DESTEK!
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Eray Samdan’dan Kocaelispor’a Anlamlı Destek

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçı, yalnızca futbol mücadelesine değil, sporda birlik ve dayanışma mesajlarına da sahne oldu.

Eray Şamdan Kocaelispor–Beşiktaş kupa maçını stada gelerek tribünden izledi. Şamdan, Premier Lig'in İstanbul'daki star etabında şampiyonluk kazanarak eldiven bıraktı.

Eray Şamdan Kocaelispor–Beşiktaş kupa maçını stada gelerek tribünden izledi. Şamdan, Premier Lig’in İstanbul’daki start etabında şampiyonluk kazanarak eldiven bırakmıştı.

Haber: Vasfi AŞÇI

Dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu bulunan milli sporcu Eray Samdan, branş ayrımı yapmadan spora olan bağlılığını bir kez daha göstererek bu önemli karşılaşmada Kocaelispor’un yanında yer aldı.

Başarılarıyla Türkiye’yi uluslararası arenada gururla temsil eden Eray Samdan, sporun sadece bir branştan ibaret olmadığını vurguladı. Futbol, karate ya da başka bir dal fark etmeksizin emeğin, mücadelenin ve yerel değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Samdan’ın bu desteği, yeşil-siyahlı taraftarlar tarafından büyük takdir topladı.

Kocaelispor–Beşiktaş kupa maçı, sahadaki rekabetin ötesinde, sporda ayrımcılığa karşı verilen güçlü bir mesajla hafızalarda yer etti.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.