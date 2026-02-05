ERAY ŞAMDAN’DAN KOCAELİSPOR’A ANLAMLI DESTEK!

Eray Samdan’dan Kocaelispor’a Anlamlı Destek

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçı, yalnızca futbol mücadelesine değil, sporda birlik ve dayanışma mesajlarına da sahne oldu.

Haber: Vasfi AŞÇI

Dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu bulunan milli sporcu Eray Samdan, branş ayrımı yapmadan spora olan bağlılığını bir kez daha göstererek bu önemli karşılaşmada Kocaelispor’un yanında yer aldı.

Başarılarıyla Türkiye’yi uluslararası arenada gururla temsil eden Eray Samdan, sporun sadece bir branştan ibaret olmadığını vurguladı. Futbol, karate ya da başka bir dal fark etmeksizin emeğin, mücadelenin ve yerel değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Samdan’ın bu desteği, yeşil-siyahlı taraftarlar tarafından büyük takdir topladı.

Kocaelispor–Beşiktaş kupa maçı, sahadaki rekabetin ötesinde, sporda ayrımcılığa karşı verilen güçlü bir mesajla hafızalarda yer etti.