ROSE NAMAJUNAS’I AĞLATAN MAÇ!

Natalia Silva’ya Ortak Kararla Kaybetti…

ROSE NAMAJUNAS’I GÖZYAŞI SEL OLDU!

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Rose Namajunas, Natalia Sılva’ya kaybetti, gözyaşı sel oldu, şoku yaşadı ve resmen ağladı!

Las Vegas T-Mobile Arena’da gerçekleşen UFC 324’de Namajunas rakibi Natalia Sılva’ya karşı flyweight maçında süpriz bir yenilği aldı. Dövüşcü galip gelmeyi beklediği karşılaşmada ortak kararla kaybetti. Yükselmek istediği maçta biranda şok geldi. Namajunas sadece üzülmedi, göz yaşı sel oldu, şoku yaşadı!

Maç 5dk. üzerinden 3 raund oynandı. Çekişmeli bir maç olsa da rakibe çok üstünlük koydukları bir maç olmadı. Yere alma, savurma ve ikili boğuşmaların hakim olduğu maçta son raunda gelindiği zaman skor açısından git-geller olsada sonuç belirsizliğini korudu ve hakem kararına kaldı. Natalia Silva, Namajunas’ı geride bırakarak oy birliğiyle alınan kararla galip geldi.

Üç puan kartının tamamı Silva lehine 29-28’lik skorla sonuçlandı. Bu galibiyetle dövüşcü, eski bir UFC şampiyonuna karşı üst üste üçüncü zaferini elde etti ve büyük olasılıkla sıklet şampiyonu Valentina Shevchenko ile unvan maçına çıkma hakkı söz konusu oldu. Silva galibiyetin sevincini yaşarkan bir sonraki maç için Shevchenko’ya meydan okuma fırsatı bulamadı.

Rose Namajunas hem maçı kaybetti, hem de bir sonraki maç için seviye düştü. Yaralandığı gözünden birde operasyon geçirdi. Hayranlarının karşısına gözü yaşlı çıkması çabası oldu.