MALATYALI SPORCU ÖMER FARUK YILMAZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Malatyalı Sporcu Ömer Faruk Yılmaz Dünya Şampiyonu Oldu

Muhammet K. GÜLŞEN

Malatya Milli Takım sporcusu Ömer Faruk Yılmaz, Dünya Kick Boks Kupası’nda büyük bir başarıya imza attı.

+94 Kg Genç Erkekler kategorisinde mücadele eden Yılmaz, üstün performansıyla şampiyonluk kürsüsüne çıkarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıran genç sporcu, elde ettiği bu başarıyla hem ailesini hem de ülkesini sevince boğdu. Şampiyon sporcunun başarısında emeği geçen antrenörler de takdir topladı.

Ömer Faruk Yılmaz’ı ve bu büyük başarının mimarlarını yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Türk sporunun gururu olan genç yeteneklerin bu tür zaferlerle adını duyurması, ülkemiz adına umut verici bir tablo oluşturuyor.