2026 Anadolu Karate Ligi Başlıyor

Vasfi Aşçı

Karate camiasının büyük heyecanla beklediği 2026 Anadolu Karate Ligi 1.Etabı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve tüm katılımcılardan yoğun ilgi gören organizasyon, bu yıl daha geniş katılımla yeniden spor severlerle buluşuyor.

Organizasyonun baş sorumluluğunu İbrahim Yazıcı üstlenirken, organizasyon sorumlusu olarak İsmail Beyazıt görev yapıyor. Sporcuların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen lig, miniklerden U21 kategorisine kadar birçok yaş grubunda karatecilere mücadele fırsatı sunacak.

Ligin ilk etabı, 23-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Sultanbeyliği Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Türkiye’nin farklı illerinden spor kulüplerinin katılması beklenen organizasyonda kata ve kumite branşlarında müsabakalar yapılacak.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılında düzenlenen ilk organizasyondan oldukça olumlu geri dönüşler alındığı belirtilirken, 2026 sezonunun daha yüksek katılım ve rekabet seviyesinde geçmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Birçok Kategoride Mücadele Edilecek

Turnuvada Minik, Yıldız, Ümit, Genç ve U21 kategorilerinde kız ve erkek sporcular tatamiye çıkacak. 6 yaşından 21 yaşına kadar sporcuların mücadele edeceği ligde, hem kata hem de kumite dallarında karşılaşmalar yapılacak.

Müsabakaların Dünya Karate Federasyonu (WKF) ve Türkiye Karate Federasyonu (TKF) kurallarına göre gerçekleştirileceği açıklandı. Organizasyona yalnızca 2026 yılı vizeli lisanslı sporcular katılabilecek.

Kayıtlar

Turnuva kayıtlarının Sportdata online sistemi üzerinden yapılacağı belirtilirken, organizasyon komitesi, kesin kayıt işlemleri için ödeme dekontunun gerekli olduğunu hatırlattı.

Yoğun Program Dikkat Çekiyor

İki gün sürecek organizasyonda hakem ve teknik toplantılarının ardından gün boyu kata ve kumite müsabakaları gerçekleştirilecek. Açılış seremonisi, madalya törenleri ve kapanış programlarıyla organizasyonun şölen havasında geçmesi bekleniyor.

23 Mayıs Cumartesi günü minik ve yıldız kategorileri ön plana çıkarken, 24 Mayıs Pazar günü ise ümit, genç ve U21 kategorilerindeki müsabakalar gerçekleştirilecek.

Hedef: Türk Karatesine Yeni Yetenekler Kazandırmak

Organizasyon yetkilileri, Anadolu Karate Ligi’nin temel hedefinin sporculara daha fazla müsabaka deneyimi kazandırmak ve Türk karatesine yeni yetenekler kazandırmak olduğunu belirtti. Özellikle altyapı sporcularının gelişimine katkı sağlaması beklenen lig organizasyonu, karate camiasında şimdiden büyük heyecan oluşturdu.