Vasfi Aşçı

Tataminin Sessiz Gücü: Kamil Uci Gözünü Yeniden Balkan Tacına Dikti

Manisa’da gerçekleştirilen Türkiye Karate Şampiyonası, milli takım hedefiyle tatamiye çıkan yüzlerce sporcunun üst düzey mücadelesine sahne oldu. Organizasyonda tecrübesi, disiplini ve örnek spor ahlakıyla öne çıkan isimlerden biri de Kamil Uci oldu.

Kamil Uci, yeni dönem hedefini net bir şekilde ortaya koydu: Öncelikle Türkiye şampiyonluğu, ardından Saraybosna’da düzenlenecek Balkan Karate Şampiyonası’nda ay-yıldızlı bayrağı yeniden zirvede temsil etmek. 2024 yılında iki altın madalya kazanan, 2025 Balkan Şampiyonası’nda ise üç madalya ile önemli bir başarıya imza atan Uci, istikrarlı yükselişini 2026’da da sürdürmeyi amaçlıyor.

Onu farklı kılan yalnızca elde ettiği dereceler değil. Kamil Uci, aynı zamanda karate camiasında aktif görev alan başarılı bir hakem. Tatamide sporcu kimliğiyle mücadele ederken, hakem olarak görev yaptığında adalet ve sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Sporun hem içinde hem yönetiminde yer alması, onu çok yönlü bir spor insanı haline getiriyor.

Şampiyona sonrası değerlendirmede bulunan Uci, organizasyonun başarısına katkı sunan Türkiye Karate Federasyonu yönetimine, fedakârca görev yapan hakemlere, antrenörlere ve tüm sporculara teşekkür etti.

Kamil Uci, kararlılığı ve tecrübesiyle Balkan arenasında yeniden zirve hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Türk karatesinin istikrarlı ve saygın temsilcilerinden biri olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.