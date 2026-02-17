VETERANLARDA YARIŞTI, PERFORMANSI İLE TAKDİR ALDI

SON DAKİKA!
Haber: Vasfi AŞÇI... Türk karatesinde istikrarın adı bir kez daha değişmedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Karate Takımı, Türkiye Genel Klasmanında üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya daha imza attı.
Sensei Taner Erol Manisa’da özlem giderdi!

Sensei Taner Erol

Haber Merkezi

Karatenin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Sensei Taner Erol, Manisa’da özlem giderdi! Altın madalya kazanan Taner hoca, performansı ile dikkat çekti.

Sensei Taner Erol, 12–15 Şubat tarihleri arasında Manisa’da gerçekleşen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nda yarıştı, Altın madalya kazandı. Tatamiye çıkan ve Kata kategoride yarışan Taner hoca kürsüde zirvede yer aldı. Performansı ile takdir alırken kazandığı Altın madalya, kürsünün zirvesine çıkardı.

SİYAHKUŞAK’tan Vural Yılmaz’ın sorusunu yanıtlayan Taner Erol, “Manisa’da yapılan büyükler-veternalar maçı çok güzel  organizasyonla bitti. Her zaman sporcularımızın arkasıda olan antrenörlerde bu maçta büyük heyecanla yarıştılar.” dedi.

Tatamide özlem gideren Taner hoca, “Benim için güzel bir gün ve heyecan verici maçlardan sonra Altın madalya almak büyük bir gururdu. 30 sene önce yarıştığımız dostlarla bu günde yarışmak karatenin dostluğunu bir kez daha gösterdi.” diye ifade etti.

Karatenin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu da ifade eden Sensei Taner Erol, “30 sene önce olduğu gibi hocam Ali Zamangör yine yanımdaydı. Hocama teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Sensei Ali Zamangör – Taner Erol

