KUŞADASI RİTMİK ADA SPOR KULÜBÜ’NE GURUR VEREN DAVET

Kuşadası Ritmik Ada Spor Kulübü’ne Gurur Veren Davet

Haber Merkezi

Kuşadası Ritmik Ada Spor Kulübü Antrenörü Algün Erdem, İstanbul’da düzenlenecek kampa davet aldı.

Kuşadası Ritmik Ada Spor Kulübü Antrenörü Algün Erdem, Sakarya’da gerçekleştirilen organizasyonun ardından Türkiye Karate Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenecek kampa antrenör olarak davet edildi.

Bu önemli görev, hem antrenör Algün Erdem’i hem de Kuşadası Ritmik Ada Spor Kulübü’nü gururlandırdı. Spor camiasında takdir toplayan bu davet, kulübün disiplinli ve istikrarlı çalışmalarının bir göstergesi oldu.

Kuşadası Ritmik Ada Spor Kulübü, başarı hedefiyle durmadan çalışmaya ve sporcularını en iyi şekilde yetiştirmeye devam ediyor.