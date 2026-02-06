TÜRKİYE KARATE ŞAMPIYONASI MANİSA’DA YAPILACAK

Vasfi Aşçı

Türkiye Karate Şampiyonası, Manisa’da

Türk karatesinin en önemli ulusal organizasyonlarından biri olan Türkiye Karate Şampiyonası, 12-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Manisa Muradiye Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Büyükler, İşitme Engelliler, Veteranlar ve Para Karate kategorilerini kapsayan bu büyük organizasyon, yalnızca bir madalya mücadelesi değil; aynı zamanda disiplinin, sistemin ve organizasyon kültürünün de ciddi bir sınavı olacak.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından yayımlanan müsabaka talimatı, bu yıl işlerin ne kadar net ve tavizsiz yürütüleceğini açıkça ortaya koyuyor. Kayıt süreçlerinden tartı saatlerine, antrenör akreditasyonundan kullanılacak ekipmanlara kadar her detay kesin çizgilerle belirlenmiş durumda.

Kayıt Yoksa, Müsabaka da Yok

Öncelikle herkesin bilmesi gereken net bir gerçek var:

“Sonradan ekleriz, tartıda hallederiz, idare ederiz” anlayışı tamamen sona ermiş durumda.

Müsabaka kayıtları 08 Şubat 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar federasyonun online sistemi üzerinden yapılacak. Cezalı kayıt uygulaması kesinlikle yok. Tartılarda toleranslar WKF standartlarında uygulanacak ve milimetrik hassasiyet gösterilecek. Kadınlarda ±500 gram, erkeklerde ±300 gram… Ne bir gram fazla, ne bir dakika geç.

Antrenör Disiplini Ön Planda

Bu şampiyonanın en dikkat çeken başlıklarından biri de antrenör akreditasyonu.

Akreditasyon kartı olmayan, online kaydını yaptırmayan, kafile listesinde ismi bulunmayan hiçbir antrenör müsabaka alanında görev alamayacak.

Final müsabakalarında takım elbise giyme zorunluluğu, müsabakalar boyunca ise il veya kulüp logolu eşofman tavsiyesi yer alıyor. Penye, sweatshirt gibi kıyafetlerle koçluk yapılmasına izin verilmiyor. Bu yaklaşım, karatenin saygınlığı ve ciddiyeti açısından son derece yerinde.

Round Robin Sistemi ile Daha Adil Bir Yarışma

Türkiye Şampiyonası bu yıl Round Robin sistemi ile uygulanacak.

Yani sporcular tek bir maçla elenmeyecek; gruplarda herkes herkesle yarışacak ve gerçek performans ortaya çıkacak.

2025 Türkiye Şampiyonası’nda ilk 8’e giren sporcular seri başı olacak. Gruplar buna göre oluşturulacak, grup birincileri çeyrek finale yükselecek, ardından eleminasyon sistemi devreye girecek.

Galip belirleme kriterleri ise oldukça ayrıntılı ve adil:

Galibiyet sayısı, teknik puan, alınan ve verilen ipponlar, waza-ariler ve gerekirse Hantei ile oynanacak ekstra maç… Her ihtimal düşünülmüş.

Ekipman Konusuda Net

2026 yılı itibarıyla federasyonun bu konuda da duruşu çok net:

Sadece WKF ve TKF tarafından akredite edilen markalar kullanılacak.

Kihon Spor, Elit Spor, Ustado Spor ve Altunay Spor dışındaki hiçbir marka bu yıl müsabaka alanında yer alamayacak. Eldiveninden kaval koruyucusuna, karategiden kemere kadar her ekipman onaylı olmak zorunda. Aksi durumda sorumluluk tamamen sporcu ve antrenöre ait olacak.

Bu Şampiyona Bir Mesajdır

Manisa’da yapılacak Türkiye Karate Şampiyonası, aslında tüm karate camiasına verilmiş açık bir mesajdır:

Disiplinsizliğe, kuralsızlığa ve “bir şekilde olur” anlayışına artık yer yok.

Kurallara uyan, hazırlığını eksiksiz yapan, sistemin ciddiyetini kabul eden herkes için bu organizasyon gerçek bir vitrin olacak. Diğerleri içinse öğretici ama sert bir ders niteliği taşıyacak.

Türk karatesi artık yalnızca minderde değil, organizasyon kültüründe de seviye atlamak zorunda.

Manisa’daki bu büyük şampiyona, bunun en somut göstergesi olacaktır.

✍️ Vasfi Aşçı

#TürkiyeKarateŞampiyonası #TürkKaratesi #TKF #KarateTürkiye #ManisaKarate #RoundRobinSistemi #KarateDisiplini #UlusalŞampiyona #KarateCamiası #SizinKocaeli