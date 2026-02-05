SAKARYA’DAKİ KARATE YILDIZLAR LİĞİ FİNALİ’NDE TRABZON KULÜBÜNÜN BÜYÜK BAŞARISI

Haber Merkezi

Spor Toto Karate Yıldızlar Ligi Final Etabı, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık 2600 sporcunun tatamiye çıktığı dev organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi.

Zorlu müsabakaların yaşandığı şampiyonada Trabzon kulübü 1461 Fight Club sporcuları önemli başarılara imza attı.

9 yaş erkekler 32 kilogram kategorisinde mücadele eden Alp Eren Gündüz, şampiyon olarak grubunu birinci sırada tamamladı. 11 yaş erkekler 52 kilogram kategorisinde yarışan Yiğit Berkay Bayram ise zorlu maçlar sonrası finale yükselerek altın madalya kazandı.

46 kilogram kategorisinde Maide Miray Kara ikinci oldu. 12 yaş erkekler 40 kilogram kategorisinde mücadele eden Bedirhan Yaylı da finale çıkarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

11 yaş kadınlar +46 kilogram kategorisinde Bengisu Aydın, final mücadelesi sonunda gümüş madalya kazanırken, aynı kiloda mücadele eden Elizan Kadı ise bronz madalya elde etti.

Şampiyonada Zeynep Hellaç ve Aras Yol, madalya maçını kaybetmesine rağmen sergilediği azim ve mücadeleyle takdir topladı.

Öte yandan, sikletlerini birinci sırada tamamlayan sporcular, Türkiye Karate Federasyonu’na bağlı Karev Esat Delihasan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde, Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcuların da yer aldığı gelişim kampına katılmaya hak kazandı. Bu kampın, genç sporcuların milli takım hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olması bekleniyor.

1461 Fight Club Spor Kulübü Antrenörlerinden Osman Şişko şampiyona ile ilgili, ”Büyük rekabetin yaşandığı ve Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katıldığı organizasyonda elde edilen bu dereceler, sporcuların disiplinli çalışmalarının ve emeklerinin somut bir göstergesi oldu. Mart ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası için iyi bir hazırlık oldu. Esas amaçımız aynı başarıyı Türkiye Şampiyonasında tekrarlayıp Milli Takıma olabildiğince çok sporcu vermek.” şeklinde konuştu.