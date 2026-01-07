İSTANBUL KARATEDE 2026’YA HIZLI BAŞLANGIÇ,

Vasfi Aşçı

2026 yılına Türk karatesi adına hızlı ve güçlü bir giriş yapıldı. Bu girişin lokomotif şehirlerinden biri ise yine İstanbul oldu. Okul sporları karate müsabakalarıyla başlayan yeni sezon, hem organizasyon yapısı hem de uygulamaya konulan yeniliklerle dikkat çekti. Katılım sayıları, müsabaka temposu ve saha düzeni, 2026 yılının ne denli yoğun geçeceğinin ilk işaretlerini verdi.

İstanbul’da gerçekleştirilen okul sporları müsabakalarında 1000’nin üzerinde sporcunun tatamiye çıkması, karatenin tabana yayılma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinin tek organizasyonda, üç güne sığdırılması; zaman yönetimi, planlama ve disiplin açısından başarılı bir sınav oldu. Hiçbir aksaklık yaşanmadan, tüm müsabakaların süresinde tamamlanması organizasyonun kalitesini ortaya koydu.

İ stanbul Karate İl Temsilcisi Kazım Alpay, “2026 yılı faaliyet programına okul sporlarıyla başlanmasının bilinçli bir tercih olduğunu vurgularken; bu organizasyonun aynı zamanda 2025 yılındaki yoğun faaliyetin doğal bir devamı niteliğinde olduğunu ifade etti. Alpay, karatenin son yıllarda ciddi bir ivme kazandığını, federasyon ve il müdürlüklerinin desteğiyle bu ivmenin daha da yükseldiğini sahada net bir şekilde gördüklerini ” dile getirdi. “İstanbul’un hiçbir zaman durmayan” bir spor şehri olduğunu belirten Alpay, uygulamaya alınan yeniliklerin geri dönüşlerinden son derece memnun olduklarını da özellikle vurguladı.

Bu yeniliklerin başında, bayan ve erkek müsabakalarının ayrı günlerde yapılması uygulaması geliyor. Antrenörlerin ve sporcuların motivasyonunu artıran bu sistem, aynı gün içerisinde yaşanan karmaşayı ortadan kaldırdı. Yine disiplin ve iletişim açısından denenen kart sistemi uygulaması da sahada karşılığını buldu. Antrenörlerden gelen olumlu geri dönüşler, bu uygulamanın ne kadar yerinde olduğunu gösterdi.

İstanbul İl Merkez Hakem Kurulu Başkanı Nizam Baran ise hakemlik alanında yapılan çalışmaların altını çizerek, “2026 yılına güçlü bir hakem kadrosuyla” girildiğini ifade etti. Yaklaşık 100 aday hakemin eğitim süreçlerinden geçirildiğini belirten Baran, İstanbul’da görev yapan hakem sayısının her geçen gün arttığını ve hakemlik kalitesinin sahaya doğrudan yansıdığını dile getirdi. Hakem eğitimlerinin sadece teoride değil, saha uygulamalarıyla desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

İstanbul’da yıl boyunca faaliyetlerin aralıksız süreceği şimdiden net şekilde görülüyor. Federasyonun yıllık programı esas alınarak yapılan il planlaması sayesinde, hiçbir boşluk bırakılmadan şampiyonalar ve organizasyonlar takvime yerleştiriliyor. Okul sporlarıyla başlayan bu yoğun tempo, bölge seçmeleri ve federasyon faaliyetleriyle artarak devam edecek gibi görünüyor.

Bu organizasyonu yakından takip eden biri olarak, iki gün boyunca sahadaki işleyişi, müsabaka temposunu ve organizasyon disiplinini gözlemleme imkânı buldum. Tatami düzeninden zaman yönetimine, hakem performansından antrenör–sporcu iletişimine kadar birçok başlıkta ortaya konulan tablo, planlamanın ne kadar sağlıklı yapıldığını açıkça ortaya koydu.

2026 yılının henüz ilk günlerinde verilen bu görüntü, Türk karatesinin hem organizasyonel hem de sportif anlamda daha yukarı bir seviyeye taşındığının somut bir göstergesi niteliğinde. İstanbul’un öncülük ettiği bu uygulamaların, önümüzdeki süreçte diğer iller için de önemli bir referans noktası olacağı şimdiden hissediliyor.

