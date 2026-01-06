SON DAKİKA!
İSTANBUL KARATEDE 2026'YA HIZLI BAŞLANGIÇ
DÖVÜŞ SPORLARINDA KUVVETİN İKİ YÜZÜ: KONSANTRİK VE EKSANTRİK KASILMA
GURBETTE ADANMIŞLIK, BİRLİK VE SORUMLULUK: İLHAN DEĞİRMENCİ'NİN MÜCADELESİ
HÜSEYİN BAŞ SPOR KULÜBÜ: 2025'İN PARLAYAN YILDIZI
SPORUN KAYDI VAR, KÜLTÜRÜ VAR MI?
TÜRK KARATESİ 2025'TE ZİRVEYE KOŞTU: 376 MADALYA
ZORBING
NÜFUSU KÜÇÜK, YÜZÖLÇÜMÜ BÜYÜK; GREENLAND
İstanbul Karateciler Spor Kulübü'nden Tarihi Başarı
SENSEİ EROL GÜLAL: KARADENİZ'DEN İSVİÇRE'YE UZANAN DEV BİR YAŞAM!

HOLY HOLM, KAZARA KAFA ÇIKTI, TEKNİK KARARLA KAYBETTİ!
Stephanie Han, Holly Holm'u teknik bir kararla kemerini korudu.

Stephanie Han, Holly Holm’u teknik bir kararla kemerini korudu.

WBA hafif siklet şampiyonluk maçında Stephanie Han, Holly Holm’u teknik bir kararla yenerek kemerini korudu. Maç 7. raundda Holy Holm’un rakibine kazara kafa çıkması, sonucu erken belirledi.

Stephanie Han, Holly Holm’u teknik bir kararla yenerek WBA hafif siklet şampiyonluğunu korudu. 10. Raund üzerinden oynanan karşılaşma, kafa kafaya çarpışma sonucu 7. raundun içinde  sona erdi. Han’ın galibiyetiyle kemerini başarıyla savunmuş olurken, Holm için bu sonuç hayal kırıklığı yarttı.

Stephanie Han’ın alnında kötü bir yara açtı.

Kazara gerçekleşen bir kafa darbesi Han’ın alnında kötü bir yara açtı ve bu da maçın durdurulmasına yol açtı. Hakem puanlama sistemine geçildi ve Han, teknik kararla WBA hafif sıklet şampiyonluğunu korudu.

Holy Holm

Holy Holm

Holm, maçı rekabetçi hale getirdi.

Han, maça erken başladı ve keskin sağ yumrukları ve kombinasyonlarıyla Holm’u defalarca etkisine aldı. Ancak Holm çoğu zaman ezici bir üstünlük kuramadı. Orta turlarda yumruklarını ve hareketlerini kullanarak maçı rekabetçi hale getirdi.

Kazara gerçekleşen kafa çarpışması…

7. raunda gelindiğinde Holm, performansını ve hareketliliğini artırmış, toparlanmaya çalışmış ve azmini göstermişti. İşte o sırada, kazara gerçekleşen kafa çarpışması Han’ın alnında derin bir kesik açtı.

Holm dünya şampiyonluğu hedefinde kazara çıkan bu kafa ile başarısız oldu, teknik kararla kaybetti.

