7. raundda Holy Holm’a Şok!

HOLY HOLM, KAZARA KAFA ÇIKTI, TEKNİK KARARLA KAYBETTİ!

.Haber Merkezi

WBA hafif siklet şampiyonluk maçında Stephanie Han, Holly Holm’u teknik bir kararla yenerek kemerini korudu. Maç 7. raundda Holy Holm’un rakibine kazara kafa çıkması, sonucu erken belirledi.

Stephanie Han, Holly Holm’u teknik bir kararla yenerek WBA hafif siklet şampiyonluğunu korudu. 10. Raund üzerinden oynanan karşılaşma, kafa kafaya çarpışma sonucu 7. raundun içinde sona erdi. Han’ın galibiyetiyle kemerini başarıyla savunmuş olurken, Holm için bu sonuç hayal kırıklığı yarttı.

Stephanie Han’ın alnında kötü bir yara açtı.

Kazara gerçekleşen bir kafa darbesi Han’ın alnında kötü bir yara açtı ve bu da maçın durdurulmasına yol açtı. Hakem puanlama sistemine geçildi ve Han, teknik kararla WBA hafif sıklet şampiyonluğunu korudu.

Holm, maçı rekabetçi hale getirdi.

Han, maça erken başladı ve keskin sağ yumrukları ve kombinasyonlarıyla Holm’u defalarca etkisine aldı. Ancak Holm çoğu zaman ezici bir üstünlük kuramadı. Orta turlarda yumruklarını ve hareketlerini kullanarak maçı rekabetçi hale getirdi.

Kazara gerçekleşen kafa çarpışması…

7. raunda gelindiğinde Holm, performansını ve hareketliliğini artırmış, toparlanmaya çalışmış ve azmini göstermişti. İşte o sırada, kazara gerçekleşen kafa çarpışması Han’ın alnında derin bir kesik açtı.

Holm dünya şampiyonluğu hedefinde kazara çıkan bu kafa ile başarısız oldu, teknik kararla kaybetti.