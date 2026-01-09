TKF VE KULÜBLERİMİZDEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE SONSUZ DESTEK!

TKF yaptığı açıklamada, “Türkiye Karate Federasyonumuz ve federasyonumuza bağlı tüm kulüplerimiz olarak, şehit ve gazi yakınlarımızdan herhangi bir ücret almıyoruz, almayacağız.” dedi.

SİYAHKUŞAK

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) şehit ve gazi yakınlarına destek verdi! Açıklama veya paylaşım yapmaya başlayan kulüplerimiz, desteğin içinde olduklarını duyurdular.

Federasyon yaptığı açıklamada, “Türkiye Karate Federasyonumuz ve federasyonumuza bağlı tüm kulüplerimiz olarak, şehit ve gazi yakınlarımızdan herhangi bir ücret almıyoruz, almayacağız.” dedi.

Aynı açıklamada, devletimizin, aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri ve kahraman gazilerimizin ailelerinin daima yanında olmaya devam edeceğine vurgu yapıldı.

TKF’nin bu sorumluluk bilinci ile verdiği destek takdir gördü. Camianın önde kulüpleri federasyonun kararına katılarak destek verdi. Hocalarımız açıklama yaparak veya direkt paylaşım ile desteklerini duyurdular.

Destek kapsamında, Türkiye Karate Federasyonu ve federasyona bağlı tüm kulüpler, şehit ve gazi yakınlarına karate sporunu yapma imkanı sunacak ve herhangi bir ücret alınmayacak!