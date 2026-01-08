SON DAKİKA!
İSTANBUL KARATEDE 2026’YA HIZLI BAŞLANGIÇ
HOLY HOLM, KAZARA KAFA ÇIKTI, TEKNİK KARARLA KAYBETTİ!
DÖVÜŞ SPORLARINDA KUVVETİN İKİ YÜZÜ: KONSANTRİK VE EKSANTRİK KASILMA
GURBETTE ADANMIŞLIK, BİRLİK VE SORUMLULUK: İLHAN DEĞİRMENCİ’NİN MÜCADELESİ
HÜSEYİN BAŞ SPOR KULÜBÜ: 2025’İN PARLAYAN YILDIZI
SPORUN KAYDI VAR, KÜLTÜRÜ VAR MI?
TÜRK KARATESİ 2025’TE ZİRVEYE KOŞTU: 376 MADALYA
ZORBING
NÜFUSU KÜÇÜK, YÜZÖLÇÜMÜ BÜYÜK; GREENLAND
İstanbul Karateciler Spor Kulübü’nden Tarihi Başarı

WKF KARATE 1- SERİ A TİFLİS’DE BAŞLIYOR!
Karatenin Prestij ve Küresel Gelişimin Sergisi:

WKF  KARATE 1- SERİ A TİFLİS’DE BAŞLIYOR!


F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Türkiye Karate Federasyonu’nun faaliyet proğramında yer alan Karate 1 – Seri A müsabakaları 09-11 Ocak 2026 rarihleri arasında Gürcistan’ın Tiflis kentindeki Yeni Spor Sarayı’nda düzenlenecek .  

WKF’nin 2026 karate faaliyet takvimi Gürcistan’da start alıyor! Karate 1 Seri A müsabakaları 09-11 Ocak 2026 rarihleri arasında Tiflis kentinde kapılarını açıyor. Geçen yıl aynı ülkede gerçekleşen müsabakaların ardından bu yıl heyecan aynı noktada yeniden başlıyor. Ev sahibi ülke 2025’de kazandığı tecrübe ile organizasyonu 2. kez düzenliyor.

Tiflis’de eşsiz bir deneyim ve güçlü zirve mücadelesi var!

Millilerimiz turnuva öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak Tiflis’e hareket etti. Ülkemiz ve sporcularımız adına önem taşıyan turnuvada kadın ve erkek yarışmacılarımız kata ve kumite kategorilerde madalya mücadelesi için tatamiye çıkacak. Türkiye 36 Erkek, 42 Kadın toplam 78 sporcu ile mücadele edecek. Bu turnuvada yaklaşık uluslararası 1200 sporcu eşsiz bir deneyim ve kürsü mücadelesinin içinde olacak.

Sıralamasındaki konumlarını iyileştirme fırsatları sunuyor…

Karate 1 – Seri A yarışmacılara Dünya sıralamasındaki konumlarını iyileştirme fırsatları sunmayı amaçlayan etkinlik olması nedeniyle cazip ve  üst düzey uluslararası turnuva özelliği taşıyor. Çoklu etkinlikten oluşan turnuva, Karate’nin önemli etkinlikleri arasında prestiji ve sporun küresel gelişimini sergilemek için büyük önem taşıyor.

