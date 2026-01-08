Karatenin Prestij ve Küresel Gelişimin Sergisi:

WKF KARATE 1- SERİ A TİFLİS’DE BAŞLIYOR!



F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Türkiye Karate Federasyonu’nun faaliyet proğramında yer alan Karate 1 – Seri A müsabakaları 09-11 Ocak 2026 rarihleri arasında Gürcistan’ın Tiflis kentindeki Yeni Spor Sarayı’nda düzenlenecek .

WKF’nin 2026 karate faaliyet takvimi Gürcistan’da start alıyor! Karate 1 Seri A müsabakaları 09-11 Ocak 2026 rarihleri arasında Tiflis kentinde kapılarını açıyor. Geçen yıl aynı ülkede gerçekleşen müsabakaların ardından bu yıl heyecan aynı noktada yeniden başlıyor. Ev sahibi ülke 2025’de kazandığı tecrübe ile organizasyonu 2. kez düzenliyor.

Tiflis’de eşsiz bir deneyim ve güçlü zirve mücadelesi var!

Millilerimiz turnuva öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak Tiflis’e hareket etti. Ülkemiz ve sporcularımız adına önem taşıyan turnuvada kadın ve erkek yarışmacılarımız kata ve kumite kategorilerde madalya mücadelesi için tatamiye çıkacak. Türkiye 36 Erkek, 42 Kadın toplam 78 sporcu ile mücadele edecek. Bu turnuvada yaklaşık uluslararası 1200 sporcu eşsiz bir deneyim ve kürsü mücadelesinin içinde olacak.

Sıralamasındaki konumlarını iyileştirme fırsatları sunuyor…

Karate 1 – Seri A yarışmacılara Dünya sıralamasındaki konumlarını iyileştirme fırsatları sunmayı amaçlayan etkinlik olması nedeniyle cazip ve üst düzey uluslararası turnuva özelliği taşıyor. Çoklu etkinlikten oluşan turnuva, Karate’nin önemli etkinlikleri arasında prestiji ve sporun küresel gelişimini sergilemek için büyük önem taşıyor.