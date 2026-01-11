SLYVESTER STALLONE, LA SANAT SHOW’DA RESİMLERİNİ SERGİLEDİ

LA Sanat Show, Sylvester Stallone’nin soyut tuval resimlerinden oluşan kişisel sergisine ev sahipliği yaptı.

Bu yılki Los Angeles Kongre Merkezi’nde 7-11 Ocak’ta yapılan LA Sanat Show’da ünlü sinema oyuncusu Sylvester Stallone’nin resim sergisi açtı. Provident Fine Art tarafından temsil edilen sergi, eserlerin çoğunun satın alınabildiği, sanatçının yıllar içindeki ilk büyük sergisi olma özelliğini taşıyor. Stallone’nin resimleri daha önce Rusya/St. Petersburg ve Fransa/Nice’de sergilenmişti.

Stallone, bu işe çok emek verdiğini, resim yapmanın kendisi için her zaman kişisel bir çıkış noktası olduğunu ve çalışmalarını Los Angeles’ta paylaşmanın çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Ünlü oyuncu, “Tulsa King’in yeni sezonunu çekiyorum ve resim çalışmalarımın 11’ine kadar LA Sanat Show’da sergilendiğini paylaşmak istedim. Resim yapmak her zaman hayatımın bir parçası oldu ve bu eseri paylaşmaktan gurur duyuyorum.” dedi.