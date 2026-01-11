SON DAKİKA!
SPORDA DÜZELTİCİ EGZERSİZ: HAREKETİN DİLİNİ ANLAMAK VE VÜCUDU YENİDEN EĞİTMEK
TKF VE KULÜBLERİMİZDEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE SONSUZ DESTEK!
WKF KARATE 1- SERİ A TİFLİS'DE BAŞLIYOR!
İSTANBUL KARATEDE 2026'YA HIZLI BAŞLANGIÇ
HOLY HOLM, KAZARA KAFA ÇIKTI, TEKNİK KARARLA KAYBETTİ!
DÖVÜŞ SPORLARINDA KUVVETİN İKİ YÜZÜ: KONSANTRİK VE EKSANTRİK KASILMA
GURBETTE ADANMIŞLIK, BİRLİK VE SORUMLULUK: İLHAN DEĞİRMENCİ'NİN MÜCADELESİ
HÜSEYİN BAŞ SPOR KULÜBÜ: 2025'İN PARLAYAN YILDIZI
SPORUN KAYDI VAR, KÜLTÜRÜ VAR MI?
TÜRK KARATESİ 2025'TE ZİRVEYE KOŞTU: 376 MADALYA
SLYVESTER STALLONE, LA SANAT SHOW’DA RESİMLERİNİ SERGİLEDİ

Bu yılki Los Angeles Kongre Merkezi’nde 7-11 Ocak’ta yapılan LA Sanat Show’da ünlü sinema oyuncusu Sylvester Stallone’nin resim sergisi açtı.

LA Sanat Show, Sylvester Stallone’nin soyut tuval resimlerinden oluşan kişisel sergisine ev sahipliği yaptı.

Bu yılki Los Angeles Kongre Merkezi’nde 7-11 Ocak’ta yapılan LA Sanat Show’da ünlü sinema oyuncusu Sylvester Stallone’nin resim sergisi açtı. Provident Fine Art tarafından temsil edilen sergi, eserlerin çoğunun satın alınabildiği, sanatçının yıllar içindeki ilk büyük sergisi olma özelliğini taşıyor. Stallone’nin resimleri daha önce Rusya/St. Petersburg ve Fransa/Nice’de sergilenmişti.

Stallone, bu işe çok emek verdiğini, resim yapmanın kendisi için her zaman kişisel bir çıkış noktası olduğunu ve çalışmalarını Los Angeles’ta paylaşmanın çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Ünlü oyuncu, “Tulsa King’in yeni sezonunu çekiyorum ve resim çalışmalarımın 11’ine kadar LA Sanat Show’da sergilendiğini paylaşmak istedim. Resim yapmak her zaman hayatımın bir parçası oldu ve bu eseri paylaşmaktan gurur duyuyorum.” dedi.

 

