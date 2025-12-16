WKF, 2026 YARIŞMA KURALLARINDA YENİ DÖNEM!

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Flaş! Dünya Karate Federasyonu (WKF) 2026 yarışma kurallarında revizyona gitti!

Resmen duyurulan değişikliklerde çoklu kural değişimi yeni dönemi işaret etti. 01-01-2026 tarihi start kabul edilirken uygulamaya sayılı günler kala hazırlıklar ivedi bir şekilde gündeme geldi.

Bir özeti hazırlanan ve yayınlanan yarışma kuralları ile WKF’nin yıllık faaliyet proğramında yer alan ve bağlı tüm şampiyonaların güvenli, adil ve düzenli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Kurallar, hem Kata hem de Kumite müsabakaları için standartlar belirleyerek WKF tatamilerinde sporun bütünlüğünü ve hakem kararlarını ‘net’e bağlamayı hedefliyor.

WKF yarışma Kuralları şu başlıklar altında toplandı:

Yeni Kata Yarışması Sistemi, Kata’daki Gösterişli Hareketler (Theatrics), Kıyafet ve Koruyucu Ekipman, Yere Düşmüş Rakibe Vuruş, Tüm Puanlama Kriterlerinin Uygulanması, Tüm Kumite Kategorilerinde “Cilt Teması” (Skin Touch), Jogai’nin Sadeleştirilmesi, Video İncelemesi, Karma Takım Kumite ve Para Karate

Gerçek yarışma kuralları arasındaki uyumlaştırma!

Konu hakkında yapılan değerlendirmeye göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren WKF Yarışma Kuralları’nda ‘bazı değişiklikler’ olduğu ifade edilirken, değişikliklerin çoğunlukla dil düzenlemeleri ve her etkinlik türünü açıklayan belgeler ile gerçek yarışma kuralları arasındaki uyumlaştırmayı içeriyor. Bununla birlikte, sporcuların ve antrenörlerin dikkatini gerektiren birkaç nokta bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Sensei Fatih İnce: “Federasyona büyük iş düşüyor!”

WKF’nin yarışma kuralları hakkında görüşlerini aldığımız Sensei Fatih İnce, kuralların gerçekten net ve anlaşılır bir durumda olduğunu ifade etti. Sensei İnce, “Sorun benim kanaatimce eğitim sorunudur. Bu yeni kurallar ve değişiklikler hangi zaman diliminde kimlere iletilebilecek? Federasyona büyük iş düşüyor. Hakemlerin tamamının bir değil, birkaç seminerden geçmesi gerekiyor ki sistem tam anlamıyla otursun.” dedi.