WKF 2026 YARIŞMA KURALLARI BÜLTENİ

1.1.2026’dan İtibaren Geçerli Yarışma Kuralları Revizyonu

Aralık 2025

Değerli Karateka Kardeşlerim,

WKF Yarışma Kurallarında 1.1.2026’dan itibaren geçerli olacak bazı değişiklikler bulunmaktadır. Bu, çoğunlukla dilin ayarlanması ve her etkinlik türünü açıklayan belgelerle fiili yarışma kuralları arasında uyumu sağlamaktan ibarettir. Bununla birlikte, sporcuların ve antrenörlerin dikkatini gerektiren çeşitli noktalar mevcuttur:

Yeni Kata Yarışması Sistemi

Bir Kata karşılaşmasının veya Maçının galibi, kazanan lehine verilen oy sayısıyla belirlenecektir. Puanlar, her hakem tarafından kazananı ayırt etmek için yine de kullanılacak, ancak puanların toplanması söz konusu olmayacaktır. Bu, önceki sistemimizde, bir hakemin sürekli olarak çok yüksek veya çok düşük puanlar kullanması nedeniyle, kazananın bazı durumlarda sadece azınlıktaki hakemlerin desteğine sahip olduğu sorunu ortadan kaldıracaktır.

Kata’daki Gösterişli Hareketler (Theatrics)

Kata’nın doğasını koruma ruhuyla, gereksiz gösterişli hareketleri azaltmak için bazı düzenlemeler yapılmıştır. Sporcuların Kata adını tanınabilir bir şekilde anons etmeleri, sadece bağırmak yerine doğru kiai kullanmaları beklenecek ve ayrıca ayakları yere vurma, göğüse, kollara veya karategiye vurma ya da uygunsuz nefes verme gibi gösterişli hareketlerin ısrarlı ve bariz tekrarı durumunda diskalifiye edilme riskiyle karşı karşıya kalacaklardır.

Kıyafet ve Koruyucu Ekipman

Karategi, şeklini değiştirecek şekilde değiştirilmemeli veya manipüle edilmemelidir. Eğer tatamiye aşırı manüple edilmiş veya şişirilmiş bir elbise göğüs dizaynıyla gelirseniz, kıyafetin diğer düzensizliklerinde olduğu gibi bunu düzeltmeniz istenecektir. Reçeteli spor gözlüklerine artık Kata yarışmalarında izin verilecektir.

Yere Düşmüş Rakibe Vuruş

Kumite’deki en önemli değişiklik, yere düşmüş bir rakibe karşı yalnızca el tekniklerine izin verileceğidir. Bu nedenle, yere düşmüş bir rakibe tekme atmak faul olacaktır.

Tüm Puanlama Kriterlerinin Uygulanması

Bir süredir, bir teknikten sonra rakibe odaklanmayı sürdürme (Zanshin) puanlama kriteri sıklıkla göz ardı edilmiştir. Bu kriterin önemi artık vurgulanacaktır. Bir yumruk vurduktan sonra arkanızı dönerseniz veya bir tekme attıktan sonra yere düşerseniz, puan almayı beklemeyin!

Tüm Kumite Kategorilerinde “Cilt Teması” (Skin Touch)

Kafa veya kask hedef alınarak, hedefe enerji transferi olmaksızın dokunma olarak tanımlanan “cilt temasına” tüm resmi kumite kategorilerinde izin verilecektir. Bu, elbette, 14 yaşın altındaki sporcular için koruyucu kask kullanımının tüm organizatörler tarafından kesinlikle uygulanmasını gerektirmektedir. Bu sporcular, el tekniklerinde hedeften 5 cm kısa ve ayak tekniklerinde hedeften 10 cm kısa vuruşlar için yine de puan alacaklardır.

Jogai’nin Sadeleştirilmesi

Jogai (alan dışına çıkma) kurallarının da sadeleştirildiğini göreceksiniz. Puan alır ve ardından dışarı çıkarsanız, Jogai verilmeyecektir. Siz Jogai’deyken aleyhinize puan verilirse, aleyhinize yazılan puana ek olarak Jogai almayacaksınız.

Video İncelemesi

Video incelemesi talep edilirken, antrenör artık 1, 2 veya 3 puan için belirlenmiş düğmeyi kullanacak ve Video İnceleme Hakeminden yalnızca talep edilen puanı araması istenecektir.

Karma Takım Kumite

WKF resmi programında yer almamasına rağmen, bir dizi Ulusal Federasyon (NF) karma takım Kumite yarışmaları düzenlemiştir. Bu nedenle, rehberlik sağlamak amacıyla bunu yarışma kurallarımıza dahil etmeyi uygun bulduk. Takımlar her zaman her iki cinsiyetten eşit sayıda sporcuya sahip olacaktır. Her ardışık müsabaka (bout) her zaman karşı cinsten olacaktır. Kura çekimi, hangi cinsiyetin ilk yarışacağını belirleyecektir. Takımlar, ağırlık kategorisi olmadan 2+2 veya çoklu spor etkinliklerinde kullanıldığı gibi ağırlık kategorileriyle 3+3 olabilir.

Para Karate

Bu yol ayrımında Para Karate’de çok büyük bir değişiklik yoktur. K10 (Görme Engelli Sporcular) için, performans sırasında bir veya her iki gözü kısmen veya tamamen açığa çıkaracak şekilde doğru konumundan kayan göz bağları artık diskalifiye nedeni sayılacaktır. Ayrıca, diskalifiye nedeni teşkil eden dengeyi kaybetme faulünün tanımı ile düşmelerin tanımı arasında bir revizyon yapılmıştır.