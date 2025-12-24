TKF Organizasyon Kurulu Başkanı Tayfun Kobaş’tan Açıklama
Vasfi Aşçı
Türkiye Yıldızlar Karate ligi 2.Etap kayıtları devam ederken, Türkiye Karate Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Tayfun Kobaş, devam eden organizasyon süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kobaş, yüklemelerin 5 bölgede tamamlandığını, Sakarya ve İstanbul bölgelerinde ise yüklemelerin halen devam ettiğini belirtti. Bu iki bölgedeki yüklemelerin en geç yarın sabah saatlerinde tamamlanmasının beklendiğini ifade eden Kobaş, tüm antrenörlere şu çağrıda bulundu:
“Tüm hocalarımızdan ricamız, sporcularını SporData üzerinden tek tek kontrol etmeleri ve varsa eksiklikleri Ömer Kargın hocamızla iletişime geçerek tamamlamalarıdır. Listeler tamamen netleştikten sonra zaman çizelgesi ve müsabaka kuralları hazırlanacaktır.”
Organizasyon Kurulu Başkanı Tayfun Kobaş, açıklamasında tek kalan sporcular konusuna da özel olarak değindi. Özellikle alt kuşak seviyelerinde tek sporcu kalan kategorilerin fazla olduğunu belirten Kobaş, bu durumun önceki etapta sporcuların kürsüye tek başına çıkmasına neden olduğunu ve bunun doğru bir uygulama olmadığını vurguladı.
Bu etapta yeni bir uygulamaya geçileceğini belirten Kobaş, şu bilgileri paylaştı:
-
Tek kalan sporcular, öncelikle kendi yaş ve kuşak seviyelerine en yakın kategoriyle eşleştirilecek.
-
Bu mümkün olmazsa bir üst yaş veya bir üst kuşak kategorisiyle yarıştırılacak.
-
Amaç, sporcuların kürsüye tek başına çıkmaması, en az iki sporcunun yarışarak birincilik ve ikincilik madalyası alması.
Ranking puanlarıyla ilgili olarak ise Kobaş şu açıklamayı yaptı:
“Kategoriler birleştirilse bile sporcuların ranking puanları, kendi kayıtlı oldukları orijinal kategorilerine göre verilecektir. Yani tek kalan sporcu, kendi kategorisinde birinci sayılacak ve birincilik ranking puanı alacaktır. Madalyasını ise yarıştığı birleşik kategori üzerinden kürsüye çıkarak alacaktır.”
Ayrıca, isteğe bağlı olarak sporcuların üst kategoride yarışmayı ve ranking puanını oradan almak istemeleri durumunda da bu talebin kabul edilebileceğini belirten Kobaş, bu durumda sporcunun mevcut kilosundaki ranking puanını alamayacağını özellikle vurguladı.
Tayfun Kobaş açıklamasını, tüm antrenörlere ve sporculara başarılar dileyerek tamamladı.
