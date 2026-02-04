Vasfi Aşçı

Kocaeli’nin Gururu Mert Halıcı Ünilig’de Türkiye Şampiyonu

Burdur’da düzenlenen 2026 Ünilig Üniversiteler Arası Türkiye Karate Şampiyonası, Kocaelili sporcu Mert Halıcı’nın büyük başarısına sahne oldu. Marmara Üniversitesi adına tatamiye çıkan Halıcı, şampiyona boyunca karşılaştığı tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyayı Kocaeli’ye getirdi.

Disiplini, mücadeleci kimliği ve yüksek teknik seviyesiyle dikkat çeken Mert Halıcı, bu önemli başarıyla hem üniversitesini hem de Kocaeli karate camiasını gururlandırdı. Ünilig’de zirveye çıkan genç sporcu, elde ettiği bu dereceyle Brezilya’da düzenlenecek FISU Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Kocaelili şampiyonun bu başarı yolculuğunda en büyük destekçilerinden biri ise babası, aynı zamanda karate antrenörü. Küçük yaşlardan itibaren oğlunun spor hayatında büyük emeği bulunan baba Halıcı, verdiği destek ve özveriyle bu başarının arkasındaki önemli isimlerden biri oldu. Baba-oğulun birlikte yürüttüğü uzun ve sabırlı süreç, Ünilig Türkiye Şampiyonluğu ile taçlandı.

Kocaeli’nin gururu Mert Halıcı’yı Türkiye Şampiyonluğu dolayısıyla yürekten tebrik ediyor, Brezilya’da düzenlenecek FISU Dünya Şampiyonası’nda ay-yıldızlı bayrağımız altında ülkemizi temsil edeceği bu önemli organizasyonda kendisine başarılar diliyoruz.

Haber: Vasfi Aşçı

#KocaelininGururu #MertHalıcı #Ünilig2026 #TürkiyeŞampiyonu #KocaeliKarate #TürkKaratesi #AltınMadalya #FISUDünyaŞampiyonası #AyYıldız