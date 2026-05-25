ASMYD BAŞKANI AZİZ YİĞİT’TEN KURBAN BAYRAMI MESAJI

ASMYD Başkanı Aziz Yiğit’ten Kurban Bayramı Mesajı

Muhammet K. GÜLŞEN

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği (ASMYD) Genel Başkanı Aziz Yiğit, Kurban Bayramı vesilesiyle yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yiğit, mesajında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı’nın; ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk ve kardeşlik getirmesini dilerim.“

Spor camiasının ve tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Yiğit, bayramın getirdiği manevi iklimin toplumsal dayanışmayı daha da güçlendirmesini temenni etti. ASMYD, kurulduğu günden bu yana “Sporun Değil, Sporcunun Yanında!” mottosuyla çalışmalarını sürdürmeye ve Türk spor medyasına değer katmaya devam ediyor.