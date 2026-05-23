QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ – 7

QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ

𝕐𝕖𝕟𝕚 𝕪𝕒𝕫𝕚 𝕕𝕚𝕫𝕚𝕤𝕚: 𝟟

‘Dünyanın en akıllı ustaları savaşmadan kazanan kişilerdir!’ Aynı zaman da “Gerçek güç sahip olmak değil, onu taşıyabilmektir.”

Bu sözlerimi her zaman derinden derine düşün ve tart! Bu sözler, çok basit gözükür ama dünyanın en güvenli ve zaiyatsız yaşam biçimleridir. Bu sözleri asla ama asla yabana atma! En güvenli galibiyet, savaşmadan yapılan galibiyettir! En hafif yükse, taşıyabildiğin yüktür! Bunları asla unutma!

Şimdi yolun açık olsun. Güle güle git.

Genç lin, tüm bu zahmetli yolculuk boyunca çok yorulmuş, acı çekmiş ve korku dolu zamanlar boyunca doğru dürüst uyku bile uyuyamamıştı.

Derken nihayetinde mağaranın kapısına vardı. Mağaranın içerisi kapkaranlıktı. Yavaş yavaş içeri doğru sakına sakına yürümeye başladı. İçerden derinden derine tıslama ve yankılanmalar ürkütücü bir şekilde Lin’in kulaklarına çarpmaya başladı. Lin’in kalbi küt küt atarak yavaş yavaş mağaradan içeri süzülmeye başladı.

Lin mağaraya indiğinde içeride altınlar, mücevherler ve paha biçilemez hazineler gördü. Ortada ise mavi ışık saçan inci duruyordu. Ama tam yaklaşınca mağaranın duvarlarından sesler yükseldi:

“İnciyi alırsan zengin olacaksın.”

“Annen asla hasta olmayacak.”

“Herkes sana saygı duyacak.”

‘’Hazinelerin hepsi sana kalacak.’’

Lin durdu. Çünkü bunlar tam da istediği şeylerdi. İçi gururla kabardı. Kendisi dünyanın en yetenekli kişisinden dersler almıştı. Öğrendiği teknikler sayesinde kimse onu yenemez, hatta boy bile ölçüşemezdi. Yıllarca fakir ve süklüm püklüm yaşamış. Herkes onunla alay etmiş, kimse ona ne bir iyilik yapmış ne de desteklemişti. Şimdi ise önünde koskoca hazine yığını duruyordu. Üstelik aradığı inci de tam ortadaydı. Bunların hepsini alıp gitse kimse işin farkına bile varmazdı. Üstelik etrafta kimseler de yoktu!

Bunları düşünüp yavaş yavaş hazinelere doğru yaklaştı..

Sonra ustasının bir sözünü hatırladı:

“Gerçek güç sahip olmak değil, taşıyabilmektir.” Unutma! Aklı bir gitti, bir geldi. Kararsızlıklar içinde ne yapacağını düşünürken birden karşı kovuktan elinde kılıçla biri ortaya çıktı.

Dikkatlice bakınca şaşkınlığı kocaman gözlerine vurdu!

Bu kişi öz be öz kendisiydi. Kendi bedeni, duruşu, gözleri ve bakışlarıyla birebir kendi kendisiyle yüz yüze duruyorlardı. Bir an da nefesi kesilir gibi oldu..

Devam edecek…

Mehmet Nesimi YILMAZ