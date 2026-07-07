ULUSLARARASI TAEKWONDO HAKEMİMİZ NURAY BAŞENK’E ‘BEST REFEREE FEMALE’ ÖDÜLÜ

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Flaş! Türk Taekwondosu bir gurur daha yaşadı! Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda uluslararası taekwondo hakemimiz Nuray Başenk’e ‘EN İYİ KADIN HAKEM’ ödülü verildi.

Uluslararası Taekwondo hakemimiz Nuray Başenk, Saray Bosna’da gerçekleşen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda adından başarıyla söz ettirdi. Sadece başarı değil, adeta taç taktı! Başenk, görev yaptığı şampiyonada ‘En iyi Kadın Hakem’ seçilmesi Türk Taekwondosuna büyük gurur yaşattı. Hakemiz şampiyonada aldığı ödülü beraber görev yaptığı hakem arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Üstün performans, tarafsızlık ve profesyonelliğin yanında spora sağladığı katkılar onurlandırılıyor…

Nuray Başenk’e verilen “Best Referee Female” ödülü, uluslararası taekwondo organizasyonlarında kadın hakemlerin üstün performansı, tarafsızlığı ve profesyonelliğinin yanında spora sağladığı katkıları onurlandırmak için veriliyor. Bu ödül, yıl boyunca önemli turnuvalarda görev almış, yüksek standartlarda hakemlik yapmış ve taekwondonun gelişimine katkı sağlamış kadın hakemlere takdim edilir.

“Sporun evrensel ruhunu korumak ve adil yönetim anlayışını her platformda temsil etmektir”

Uluslararası hakemimiz Nuray Başenk, ödül hakkında SİYAHKUŞAK Web’e yaptığı açıklamayı tekrarlayarak, “Best Referee Female ödülüne layık görülmek benim için büyük bir onur ve aynı zamanda uluslararası platformda en yüksek etik değerler, adalet ve tarafsızlık anlayışıyla temsil etmek hakemlik mesleğinin gelişimine katkı sağlamak ve yeni nesil hakemlere örnek olabilmektir. Misyonum ise bilgi disiplin ve tecrübemi paylaşarak sporun evrensel ruhunu korumak adil yönetim anlayışını her platformda en iyi şekilde uygulamak ve ülkemizi gururla temsil etmeye devam etmektir.” dedi.

Nuray Başenk teşekkür etti

Başenk ayrıca, “Bu başarının arkasında emeği olan hocalarıma, bana güvenen federasyon başkanıma, Bahri Tanrıkulu’na As başkanım Engin SariIkaya, TTF merkez hakem kurulu başkanım Cumhur Dönmez’e kurul üyelerine ve her zaman desteğini esirgemeyen il temsilcisi Ahmet Çorum’a teşekkür etti.

Hakemimiz, ülkemİze ve Türk taekwondosuna değer katmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.