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Hayri Doğan Hozanlı Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası Hakemleri Belli Oldu

Hayri Doğan Hozanlı Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası Hakemleri Belli Oldu
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HAYRİ DOĞAN HOZANLI GENÇLER TÜRKİYE MUAYTHAI ŞAMPİYONASI HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türkiye Muaythai Federasyonu, 2026 faaliyet programında yer alan Hayri Doğan Hozanlı Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası’nda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Adana’da düzenlenecek organizasyonda genç sporcular Türkiye şampiyonluğu için mücadele ederken, müsabakalar deneyimli hakem kadrosunun yönetiminde gerçekleştirilecek.

Şampiyona İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye Muaythai Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan Hayri Doğan Hozanlı Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası, 14-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Adana’daki Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda yapılacak.

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce genç sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, farklı sıkletlerde mücadele edecek sporcular Türkiye şampiyonluğu için ringe çıkacak. Şampiyonanın, genç sporcuların gelişimi ve Türk muaythaisinin geleceği açısından önemli bir organizasyon olması bekleniyor.

Hakem Kadrosu Açıklandı

Türkiye Muaythai Federasyonu, şampiyona öncesinde görev yapacak hakem listesini kamuoyuyla paylaştı. Alanlarında deneyimli ulusal ve uluslararası hakemler, organizasyon boyunca müsabakaları uluslararası Muaythai kuralları doğrultusunda yöneterek adil ve güvenilir bir yarışma ortamının oluşmasına katkı sağlayacak.

Hakem görevlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte organizasyon hazırlıklarında önemli bir süreç daha geride bırakılırken, şampiyona için teknik planlamalar da tamamlanma aşamasına geldi.

Başkan Hasan Yıldız’dan Başarı Mesajı

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, şampiyonaya ilişkin yaptığı değerlendirmede organizasyonun Türk muaythaisi adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Yıldız, “Hayri Doğan Hozanlı Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonamızın hakem kadrosu belirlenmiş olup hazırlıklarımız titizlikle devam etmektedir. Genç sporcularımızın centilmence mücadele edeceği bu organizasyonda hakemlerimizin adil ve tarafsız yönetimiyle örnek bir şampiyona gerçekleştireceğimize inanıyorum. Tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar diliyor, sporseverlerimizi Adana’da düzenlenecek bu büyük organizasyona davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Tüm Sporseverler Adana’ya Davet Edildi

Altı gün sürecek Hayri Doğan Hozanlı Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmalar sporseverlerle buluşacak. Türkiye Muaythai Federasyonu, organizasyonu yerinde takip etmek isteyen tüm sporseverleri Adana Lütfullah Aksungur Spor Salonu’na davet etti.

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