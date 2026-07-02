ARDA USTA’DAN POREC’TE GURURLANDIRAN GÜMÜŞ MADALYA

Haber: Vasfi Aşçı

Türk karatesi, uluslararası arenada bir önemli başarıya daha imza attı. Hırvatistan’ın Poreč kentinde düzenlenen WKF Dünya Gençlik Ligi’nde ay-yıldızlı formayla mücadele eden Milli Sporcu Arda Usta, U21 Erkek Kumite 60 kilogram kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Dünyanın birçok ülkesinden başarılı sporcuların katıldığı organizasyonda sergilediği etkili performansla dikkat çeken Arda Usta, çıktığı karşılaşmalarda ortaya koyduğu mücadeleci kimliğiyle finale kadar yükselmeyi başardı. Finalde de güçlü rakibi karşısında son ana kadar mücadelesini sürdüren milli sporcu, turnuvayı gümüş madalya ile tamamlayarak hem ülkemize hem de Türk karatesine büyük gurur yaşattı.

Bu önemli başarının mimarlarından biri olan antrenör Barış Kılıç, sporcusunun uluslararası seviyeye hazırlanmasında gösterdiği özverili çalışmalarla takdir topladı. Uzun ve disiplinli bir hazırlık sürecinin ardından gelen dünya ikinciliği, sporcu ile antrenör arasındaki uyumlu çalışmanın da en güzel örneklerinden biri oldu.

Poreč’te kazanılan bu değerli madalya, Türk karatesinin genç sporcularının dünya arenasında ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, geleceğe yönelik umutları da artırdı.

Milli sporcumuz Arda Usta’yı, antrenörü Barış Kılıç’ı ve bu başarıda emeği bulunan herkesi yürekten kutluyor, uluslararası platformlarda ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceklerine inanıyoruz.