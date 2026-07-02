Aras Derin Akademi’de Büyük Coşku: 2. Dönem Kemer Terfi Sınavı Yapıldı

Kemer Terfi Töreninde Büyük Coşku

ARAS DERİN ADKADEMİ’DE 2. DÖNEM KEMER TERFİ SINAVLARI YAPILDI

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Sakarya’nın karatede ki yükselen değerlerinden biri olan Aras Derin Akademi Spor Kulübü, 2026 yılı 2. Dönem kemer terfi sınavını 29 Haziran 2026 tarihinde büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirdi.

Aras Derin Akademi’de düzenlenen kuşak terfi törenine; Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Ali İhsan ÇOKAN, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat ÇEKİÇCİOĞLU, kıymetli eşi Fatma ÇEKİÇCİOĞLU ve Beylice Ortaokulu Müdürü Nevzat YUMRU katılarak sporcularımıza destek verdiler.

Protokolden Güçlü Destek Mesajları

Törende konuşma yapan protokol üyeleri, kulübün ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarıların ilçe için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Sporcuların azmi ve disiplinli çalışmalarıyla Sakarya ve kulübü en iyi şekilde temsil ettikleri ifade edilerek, her daim yanlarında olduklarına dikkat çekildi.

Sporcular Yeni Kemer ve Sertifikaları Aldılar

Kemer terfi sınavına katılarak başarı gösteren sporcular, protokol üyelerinin elinden yeni kemerlerini ve sertifikalarını aldılar. Ayrıca, milli takım adına uluslararası turnuvalarda derece elde eden sporculara da başarı sertifikaları takdim edildi.

Başantrenör Şennur KAYMAS ERCAN’a Özel Onur

Kulüp Başantrenörü ve Milli Takım Antrenörü Şennur KAYMAS ERCAN, 3. Kademe Kıdemli Antrenörlüğe terfi ederek önemli bir başarıya imza attı. Protokol üyeleri tarafından kendisine resmi belgesi takdim edililirken bu gelişme, kulübün teknik kadrosunun ulusal düzeydeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililerden Teşekkür ve Kutlama

Kulüp yetkilileri yaptığı açıklamada, “Törene katılarak bizleri onurlandıran değerli protokol üyelerine ve sporcularımızı yalnız bırakmayan velilerimize şükranlarımızı sunarız. Kemer terfi sınavını başarıyla tamamlayan tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.” dedi.

Kuşak Terfi Sınavı Anlamlı Bir Etkinlik Oldu

Sporcular yaptıkları başarılı çalışmalarını tatamiye yansıtarak kuşaklarını aldılar. Bu anlamlı günde kulüp yetkilileri, antrenörler, veliler ve protokol üyeleri bir arada başarılı öğrencileri taçlandırdı. Bir üst kuşağa geçerek büyük sevinç yaşayan öğrenciler de disiplinli çalışmalarıyla gelecekte yeni başarılara imza atmaya kararlı gözüktüler.