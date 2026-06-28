Bahri Tanrıkulu’ndan Milli Takıma Astana’da Moral Ziyareti

BAHRİ TANRIKULU’NDAN MİLLİ TAKIMA ASTANA’DA MORAL ZİYARETİ

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek Altay Taekwondo Şampiyonası öncesinde milli takım sporcuları ve teknik ekiple bir araya geldi.

Başkan Tanrıkulu, ay-yıldızlı ekibe duyduğu güveni dile getirerek şampiyonada başarılar diledi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilecek Altay Taekwondo Şampiyonası öncesinde milli takım kafilesini ziyaret ederek sporcular ve teknik heyetle buluştu.

Şampiyona hazırlıklarını sürdüren milli takımın kampında gerçekleştirilen buluşmada sporculara hitap eden Başkan Tanrıkulu, Türk taekwondosunun uluslararası arenadaki başarılarının yeni organizasyonlarda da devam edeceğine inandığını söyledi.

“Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandıracağınıza yürekten inanıyorum.”

Milli sporcuların büyük bir özveriyle hazırlandığını belirten Tanrıkulu, “Sizler ülkemizi temsil etmenin sorumluluğunu taşıyan değerli sporcularımızsınız. Bugüne kadar olduğu gibi bu organizasyonda da Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandıracağınıza yürekten inanıyorum. Hepinize güveniyorum ve başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak tüm imkanların seferber ediliyor…

Teknik ekip ile de görüşen Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu, sporcuların en iyi şartlarda mücadele edebilmesi için federasyon olarak tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Moral ve motivasyonun yüksek olduğu milli takım kampında sporcular, Altay Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kürsüsünde yer almayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye Milli Taekwondo Takımı, Astana’da düzenlenecek organizasyonda farklı sıkletlerde mücadele ederek hem bireysel hem de takım kategorilerinde önemli başarılar elde etmeyi amaçlıyor.