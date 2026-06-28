TUANA ABAK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ, FM ALİ POYRAZ UZDEMİR DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türk satrancı uluslararası organizasyonlarda tarihi başarılara imza attı.

İtalya’da düzenlenen Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nda Tuana Abak dünya üçüncüsü olurken, Gürcistan’daki FIDE Dünya Kupası’nda FM Ali Poyraz Uzdemir dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Türk satrancı, uluslararası arenada elde ettiği önemli derecelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalya ve Gürcistan’da düzenlenen iki prestijli organizasyonda milli sporcuların gösterdiği üstün performans, Türkiye’ye madalya sevinci yaşattı.

İtalya’nın Montesilvano kentinde 14-27 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2026 Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nda milli sporcu Tuana Abak, 14 Yaş Kızlar Kategorisi’nde sergilediği başarılı performansla 8,5 puan toplayarak dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi olarak Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

14, 16 ve 18 yaş kategorilerinde düzenlenen şampiyonada Türkiye;

FM Ege Tuna Öktem, CM Ali Batuhan Bıyıksız, FM Hayri Beyhun Şenel, CM Mehmet Alper Çelebi, WFM Ceren Tırpan, CM Miraç Melih Topuz, Arda Cankurt, Fatma Zehra Oflaz, Tuana Abak, Maya Şahin, Ela Aslan, Rezzan Öztay ve Gülse Suzan’dan oluşan güçlü kadrosuyla mücadele etti.

Bir diğer gurur verici başarı ise Gürcistan’ın Batum kentinde 15-28 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen FIDE Dünya Kupası’nda geldi. 8, 10 ve 12 yaş kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye adına yarışan milli sporcu FM Ali Poyraz Uzdemir, 12 Yaş Genel Kategorisi’nde 8,5 puan toplayarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

FIDE Dünya Kupası’nda Türkiye’yi CM Mustafa Demirkan, FM Ali Poyraz Uzdemir, CM Ali Aras Yıldız, Eymen Demirtaş, Ertuğrul Pala, Beren Nisa Karabaş, Ahmet Emir Öztürk, Melis Duru Kaygun, Taha Taşdöğen, Ömer Taha Dede, Irmak Somyürek, Alya Beren Candan, Kerem Şahin, Sencer Mersin, Elif Duru Günaydın, Berra Yılmaz, Tomris Hilal Örten, Mete Aras Akbudak, Evren Ünlüsan, Elif Defne Özer, Asya Hilal Örten, Barış Gecegörmez, Deniz Erol ve Yağmur İlbilgi temsil etti.

Tuana Abak’ın dünya üçüncülüğü ve FM Ali Poyraz Uzdemir’in dünya ikinciliği, Türk satrancının altyapıdaki başarısını ve genç sporcuların uluslararası düzeyde ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koydu. İki farklı organizasyonda kazanılan madalyalar, Türkiye’nin satrançta yükselen grafiğinin en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.

Türkiye Satranç camiası, dünya dereceleri elde eden Tuana Abak ve FM Ali Poyraz Uzdemir başta olmak üzere milli takım formasıyla mücadele eden tüm sporcuları, antrenörlerini, ailelerini ve emeği geçen herkesi tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini diledi.