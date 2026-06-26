22. Asian Karate Championship’de Rekabet Tavan Yaptı

KADIN KATADA TAHT DEĞİŞTİ: GRACE LAU İNDİ, MAHO ONO ÇIKTI!

Haber: F. Vural YILMAZ

Endonezya’nın Bali kentinde düzenlenen 2026 Asya Karate Şampiyonası’nda Japonya’dan Maho Ono, Hong Konglu Grace Lau Mo Sheung’u yenerek altın madalya kazandı.

Ono, Ocak 2025’ten bu yana ilk şampiyonluğunu elde etti ve son Asya şampiyonu, dünya şampiyonu ve Karate One Grand Winner’ı mağlup ederek kürsü gördü.

Grace Lau karşısında 521 gün sonra kazandı!

Japon karateci Maho Ono, Endonezya’nın Bali kentinde düzenlenen 2026 Asya Karate Şampiyonası (22nd AKF Asian Senior Karate Championships) Kadınlar Bireysel Kata kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon oldu. İkili arasında güçlü rekabetin varlığı bir kez daha tamamiye yansıdı ve Maho Ono, finalde Hong Kong’lu rakibi Grace Lau’yu geride bırakarak birincilik elde etti.

Hong Konglu karateci Grace Lau ise 22. Asya Karate Şampiyonası’nı Kadınlar Bireysel Kata dalında Ono’ya kaybederek gümüş madalya kazandı. Finalde Japon rakibi Maho Ono ile tatamiye ayak basan Grace Lau bu sefer turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Maho Ono şampiyonluk sonrası medya hesabından teşekkürlerini sundu:

‘Öncelikle, en içten teşekkürlerimi sunmak isterim.’

“Her gün beni destekleyen aileme, antrenörlerime, federasyona, yol boyunca bana rehberlik eden kıdemli sporculara, hem iyi hem de zor zamanlarda beni önemseyen ve destekleyen dünyanın dört bir yanındaki herkese, cesaretlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Bu kez ilk Asya Şampiyonluğu unvanımı kazanmaktan onur duydum.”

Her iki katacının zirve yarışında yaşadığı rekabet gözlerden kaçmıyordu. Kürsüye demir atan ikili, müsabakanın ardında birbirine saygı gösterdi.