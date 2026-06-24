YAZ SPORFEST HEYECANI ANTALYA VE SAMSUN’DA TAMAMLANDI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Yaz SporFest kapsamında Antalya ve Samsun’da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonaları sona erdi. Binlerce üniversiteli sporcunun mücadele ettiği organizasyonlar, Mersin ve Köyceğiz’de devam edecek.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından organize edilen ÜNİLİG Yaz SporFest, 2026 yılında da üniversite sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen şampiyonalarda binlerce üniversiteli sporcu, çeşitli branşlarda başarı mücadelesi verdi.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen organizasyonlarda voleybol, tenis, triatlon, halk dansları ve plaj voleybolu branşlarında müsabakalar gerçekleştirildi. Organizasyonda voleybolda 43 üniversiteden 726 sporcu, teniste 47 üniversiteden 327 sporcu, triatlonda 11 üniversiteden 60 sporcu, halk danslarında 24 üniversiteden 647 sporcu ve plaj voleybolunda 37 üniversiteden 159 sporcu mücadele etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Samsun’da düzenlenen Türkiye Şampiyonalarında ise hentbol, bowling ve salon okçuluğu branşlarında karşılaşmalar yapıldı. Hentbolda 23 üniversiteden 393 sporcu, bowlingde 6 üniversiteden 40 sporcu ve salon okçuluğunda 18 üniversiteden 113 sporcu yarıştı.

Şampiyonaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular ile üniversitelere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Yaz SporFest Mersin Ve Köyceğiz’de Sürecek

ÜNİLİG Yaz SporFest kapsamında heyecan önümüzdeki günlerde de devam edecek. Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde 22-30 Haziran tarihleri arasında Basketbol, Yüzme ve Atıcılık Türkiye Şampiyonaları düzenlenecek.

Organizasyonun son etabı ise 2-5 Temmuz tarihleri arasında Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilecek Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası ile tamamlanacak.

Prof. Dr. Mutlu Türkmen: “Türkiye Üniversite Sporlarında Güçlü Bir Konuma Ulaştı”

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Yaz SporFest organizasyonlarının üniversite sporlarının gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, genç sporcuların hem sportif hem de sosyal açıdan önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti.

Türkmen açıklamasında, “Üniversite sporları yalnızca bugünün değil, geleceğin spor alanını da şekillendiren stratejik bir alandır. Yaz SporFest kapsamında Antalya ve Samsun’da düzenlediğimiz organizasyonlar, gençlerimizin sportif gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkileşimlerine de önemli katkılar sunmuştur. Türkiye artık yalnızca ulusal düzeyde değil, Avrupa ve dünya üniversite sporlarında da söz sahibi bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerde Spor Dostu Kampüs anlayışının yaygınlaşmasının önemine de değinen Türkmen, bu yaklaşımın üniversite sporlarının geleceği açısından önemli fırsatlar sunacağını vurguladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından hayata geçirilen Yaz SporFest, farklı branşlarda düzenlenen şampiyonalarla üniversiteli sporcuları bir araya getirirken, Türk sporunun geleceğine de katkı sağlamaya devam ediyor.