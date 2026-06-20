TÜRKİYE, ISF DÜNYA MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NI 2 ALTIN – 2 GÜMÜŞ MADALYA İLE TAMAMLADI

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen ISF Okul Sporları 1. IFMA Dünya Muaythai Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Muaythai Milli Takımı, 4 sporcu ile katıldığı organizasyonda 2 dünya şampiyonluğu ve 2 dünya ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

16-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde gerçekleştirilen ISF Okul Sporları 1. IFMA Dünya Muaythai Şampiyonası sona erdi. Dünyanın farklı ülkelerinden genç sporcuların katıldığı organizasyonda Türkiye Muaythai Milli Takımı büyük bir başarı göstererek madalya kürsüsünde önemli bir yer edindi.

Şampiyonaya 4 sporcu ile katılan ay-yıldızlı ekip, yarı final ve final müsabakalarının ardından 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak organizasyonu yüzde 100 madalya başarısıyla tamamladı. Türk sporcuların elde ettiği sonuçlar, Türk Muaythai’sinin altyapıdaki gücünü ve uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu.

Milli sporcularımızdan;

🥇 U16 Genç Kadınlar 45 Kilogram kategorisinde Ayşegül Açık, Dünya Şampiyonu oldu.

🥇 U18 Genç Kadınlar 48 Kilogram kategorisinde Berfin Polat, Dünya Şampiyonu olarak altın madalyaya ulaştı.

🥈 U16 Genç Erkekler 54 Kilogram kategorisinde Muhammet Halil Bayraktar, Dünya İkincisi oldu.

🥈 U18 Genç Erkekler 45 Kilogram kategorisinde Erdem Kaçar, Dünya İkinciliği elde etti.

İlk kez düzenlenen ISF Okul Sporları IFMA Dünya Muaythai Şampiyonası’nda elde edilen bu tarihi başarı, Türk Muaythai’sinin geleceği adına önemli bir gösterge olarak değerlendirildi. Genç sporcuların ortaya koyduğu performans, Türkiye’nin uluslararası muaythai organizasyonlarındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, organizasyonda görev alan sporcuları, teknik ekibi ve emeği geçen tüm paydaşları tebrik etti. Milli Takım Antrenörü Hanife Altun Alkan, Kafile Başkanı Eren Nemutlu, sporcuların kulüpleri ve aileleri de elde edilen başarıda önemli pay sahibi oldu.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada ayrıca sporcuların hazırlık ve şampiyona süreçlerinde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’ya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır’a, Genel Müdür Yardımcıları Fatih Uysal ve Hakan Bebek’e, Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir’e ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yöneticilerine teşekkür edildi.

Türk Muaythai’si, Malezya’da elde ettiği bu tarihi başarıyla geleceğe umut verirken, genç sporcuların uluslararası arenadaki yükselişi spor camiasında büyük takdir topladı.