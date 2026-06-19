Dr. SİNAN AĞLAR, BAĞIMLILIK, ŞİDDET VE OBEZİTEYE KARŞI EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Muhammet K. GÜLŞEN

Van Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, öğrenciler bağımlılık, şiddet ve obeziteye karşı bilinçlendirildi.

Dr. Sinan Ağlar’ın eğitimci kimliğiyle yürüttüğü çalışmalar, gençlerin sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sundu.

Van’ın Erciş ilçesinde öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri büyük ilgi gördü. Van Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şakir Deniz’in destekleriyle gerçekleştirilen programlarda, gençlerin karşı karşıya bulunduğu önemli toplumsal sorunlara dikkat çekildi.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak Van Erciş Spor Lisesi’nde “Bağımlılığa Karşı Spor Sosyal Sorumluluk Projesi” gerçekleştirildi. Programda sporun gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmadaki rolü anlatılırken, sağlıklı yaşam kültürünün önemi vurgulandı.

Aynı gün Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen “Şiddete Karşı Bilinçli Gençlik Sosyal Sorumluluk Projesi” ile öğrencilerin şiddetin her türüne karşı bilinçlenmeleri hedeflendi. Eğitimlerde empati, iletişim becerileri, toplumsal sorumluluk ve bilinçli birey olmanın önemi üzerinde duruldu.

Programın son bölümünde ise Selvihan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelindi. “Obeziteye Karşı Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında gençlere dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Projeler, İlçe Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Halil İlhan ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Dr. Sinan Ağlar ve Ömer Kutbay tarafından yürütüldü. Eğitimlerde öğrencilerin aktif katılım göstermesi dikkat çekerken, gençlerin sosyal farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflendi.

Van Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şakir Deniz, öğrencilerin sadece akademik başarılarının değil, sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerinin de büyük önem taşıdığını belirterek, gençlerin geleceğine katkı sağlayan bu tür projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Dr. Sinan Ağlar ise sağlıklı, bilinçli ve güçlü bir gençlik oluşturmanın toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, eğitim faaliyetleriyle gençlerin hayatlarına dokunmaya devam edeceklerini söyledi.

Bağımlılık, şiddet ve obezite gibi günümüzün önemli sorunlarına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan projeler, öğrenciler ve eğitim camiası tarafından takdirle karşılandı.