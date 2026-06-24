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Muaythai Camiası Kocaeli’deki Büyük Şampiyona Öncesinde Zoom Toplantısında Buluşacak

Muaythai Camiası Kocaeli’deki Büyük Şampiyona Öncesinde Zoom Toplantısında Buluşacak
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MUAYTHAİ CAMİASI KOCAELİ’DEKİ ŞAMPİYONA ÖNCESİNDE ZOOM TOPLANTISINDA BULUŞACAK

Haber Merkezi

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu, 09-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirilecek Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası öncesinde il temsilcileri, kulüp yöneticileri ve antrenörlerin katılımıyla çevrim içi bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası için geri sayım sürerken, organizasyon öncesinde önemli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

09-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kocaeli Darıca Eray Şamdan Spor Salonu’nda düzenlenecek şampiyona öncesinde yapılacak toplantıda, organizasyonun tüm teknik ve idari süreçleri ayrıntılı şekilde ele alınacak. Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek toplantıya federasyon yönetimi, il temsilcileri, kulüp yöneticileri, antrenörler ve hakemler katılacak.

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız’ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda; şampiyonanın organizasyon yapısı, sporcu katılım şartları, kayıt süreçleri, teknik toplantı esasları, müsabaka uygulamaları ve IFMA Uluslararası Muaythai Federasyonu kuralları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılacak.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası’nın ülke genelinden çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirileceği belirtilirken, organizasyonun sağlıklı ve sorunsuz şekilde yürütülebilmesi için tüm paydaşların bilgilendirme toplantısına katılım sağlamalarının önem taşıdığı vurgulandı.Toplantı Bilgileri

📅 Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe

🕕 Saat: 18.00

🔗 Zoom Toplantı Kimliği: 835 1870 5426

🔐 Parola: İlgili WhatsApp grupları üzerinden paylaşılacaktır.

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, şampiyona öncesinde gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantısına tüm il temsilcileri, kulüp yöneticileri, antrenörler, hakemler ve paydaşların katılım göstermelerini beklediklerini belirterek, organizasyonun başarılı bir şekilde yürütülmesi adına toplantının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kocaeli’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası’nın, milli takım seçmeleri ve Türk muaythaisinin gelişimi açısından önemli organizasyonlardan biri olması bekleniyor.

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