KARATEDE BİR YOL HARİTASI

Haber: Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir: “Çocuklarımızı sporla geleceğe hazırlıyoruz”

Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen Burak Uygur Spor Akademisi 2026 yılı ikinci dönem kuşak terfi ve diploma töreni, karate camiasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Törene Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, olimpiyat ikincisi ve dünya şampiyonu Eray Şamdan, antrenörler, sporcular ve çok sayıda veli katıldı.

Gecenin en dikkat çekici mesajları ise Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir’den geldi. Türk karatesinin son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Taşdemir, federasyon olarak çocukları spora kazandırmak ve karateyi ülke genelinde daha geniş kitlelere ulaştırmak için önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana altyapıya büyük önem verdiklerini belirten Taşdemir, özellikle lig organizasyonlarının Türk karatesinin geleceği açısından kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

“Çocuklarımızın sporla daha fazla iç içe olması için çalışıyoruz. Günümüzün en büyük sorunlarından biri ekran ve internet bağımlılığıdır. Çocuklarımızı tabletlerin ve telefonların başından kaldırıp spor salonlarına getirebildiğimiz ölçüde geleceğimizi güvence altına almış oluruz. Spor yapan çocuklar sadece fiziksel olarak değil, karakter olarak da güçleniyor” dedi.

“KARATEDE ALTYAPI DEVRİMİ YAPIYORUZ”

Federasyon Başkanı Taşdemir, Türkiye Karate Federasyonu’nun son dönemde gerçekleştirdiği yatırımlara da değinerek, yıllardır hayata geçirilemeyen projeleri kısa sürede uygulamaya koyduklarını söyledi.

Minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorilerinde düzenlenen lig organizasyonlarının büyük ilgi gördüğünü belirten Taşdemir, özellikle Türkiye Yıldızlar Ligi’nin sporcuların gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Taşdemir, “Bugün aynı anda birçok bölgede organizasyon düzenleyebilecek kapasiteye ulaştık. Bu sistem sayesinde çocuklarımız daha fazla müsabaka yapıyor, daha fazla tecrübe kazanıyor ve milli takım seviyesine çok daha güçlü hazırlanıyor” diye konuştu.

YENİ KAMP MERKEZLERİ MÜJDESİ

Konuşmasında federasyonun yeni tesis yatırımlarına da yer veren Taşdemir, İstanbul’da hizmete açılan kamp ve eğitim merkezinin büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Yüzlerce sporcunun bu merkezlerde kamp yaptığını ifade eden Taşdemir, çocukların milli sporcularla bir araya gelerek önemli deneyimler kazandığını söyledi.

“Çocuklarımız kamplardan ayrılmak istemedi. Çünkü orada sadece antrenman yapmadılar; milli sporcularımızla aynı ortamı paylaşarak büyük hedefler kurmaya başladılar. Şimdi ikinci büyük eğitim merkezimizi de hizmete açıyoruz. Türk karatesinin geleceğini inşa edecek yatırımları kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

BURAK UYGUR’A ÖVGÜ

Federasyon Başkanı Taşdemir, kısa sürede önemli başarılara imza atan Burak Uygur Spor Akademisi’ni de özel olarak tebrik etti.

Burak Uygur’un hem milli sporcu hem de antrenör kimliğiyle örnek bir isim olduğunu belirten Taşdemir, “Çocuklarınız son derece değerli bir antrenörün yanında yetişiyor. Burak hocamız sadece başarıyı değil, ahlakı, karakteri ve spor kültürünü de öğretiyor. Böyle antrenörler Türk sporunun en büyük kazanımıdır” ifadelerini kullandı.

ERAY ŞAMDAN’DAN GENÇLERE İLHAM

Programda konuşan olimpiyat ikincisi ve dünya şampiyonu Eray Şamdan ise genç sporculara örnek bir milli sporcu olmanın önemini anlattı.

Başarının yalnızca madalyalarla ölçülmediğini belirten Şamdan, sporcuların davranışları, duruşları ve temsil ettikleri değerlere de dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

AİLELERE TEŞEKKÜR

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da konuşmasında sporcuların başarısında ailelerin rolüne dikkat çekti. Çocuklarını spor salonlarına taşıyan, onların gelişimi için fedakârlık yapan anne ve babalara teşekkür eden Kocaman, “En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır” dedi.

KARATEDE BAŞARIDAN ÖNCE KARAKTER

Burak Uygur Spor Akademisi Kurucusu Burak Uygur ise yaptığı konuşmada akademinin temel anlayışını “Önce karakter, sonra şampiyonluk” sözleriyle özetledi.

Kısa sürede elde edilen Türkiye dereceleri, milli takım başarıları ve yüzlerce madalyanın gurur verici olduğunu belirten Uygur, asıl hedeflerinin iyi insan ve iyi sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.

Kuşak terfi töreni, sporcuların diploma ve yeni kuşaklarını almasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Gecede verilen ortak mesaj ise netti: Türk karatesinin geleceği emin ellerde büyüyor ve yeni şampiyonlar Kartepe’den yetişmeye devam ediyor.