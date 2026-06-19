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AEGEAN BOXİNG CUP 2026’YA TUĞCU VE ERDEMLER SPOR KULÜBÜ BİRLİKTE KATILACAK

AEGEAN BOXİNG CUP 2026’YA TUĞCU VE ERDEMLER SPOR KULÜBÜ BİRLİKTE KATILACAK
  • BOKS / MANŞET I
  • 19 Haziran 2026 22:41 | Güncellenme: 19 Haziran 2026 22:42
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AEGEAN BOXİNG CUP 2026’YA TUĞCU VE ERDEMLEE SPOR KULÜBÜ BİRLİKTE KATILACAK

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türk boksunun yükselen kulüpleri arasında yer alan Tuğcu Spor Kulübü ve Erdemlee Spor Kulübü, Yunanistan’ın Sakız (Chios) Adası’nda gerçekleştirilecek olan Aegean Boxing Cup 2026 Uluslararası Boks Turnuvası için hazırlıklarını tamamladı.

20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek kafilede, iki kulüpten toplam 22 sporcu yer alırken, antrenörler, idareciler ve sporcu velileriyle birlikte kafile sayısı 44 kişiye ulaşıyor. Kafileye deneyimli antrenör Ayhan Tuğcu başkanlık edecek.

Uluslararası düzeyde önemli takımların ve sporcuların katılım göstereceği Aegean Boxing Cup 2026, genç sporcular için önemli bir deneyim fırsatı sunarken, Türk boksunun gelişimini ve uluslararası başarı hedeflerini destekleyen organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

Turnuvada ringe çıkacak sporcuların temel hedefi, başarılı sonuçlar elde ederek Türk bayrağını göndere çektirmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Sporcuların uzun süredir yoğun bir antrenman programı eşliğinde hazırlandığı belirtilirken, teknik ekip organizasyondan önemli derecelerle dönmeyi amaçlıyor.

Antrenör Ayhan Tuğcu, sporcuların fiziksel ve mental olarak turnuvaya hazır olduğunu belirterek, “Sporcularımız büyük bir özveriyle çalıştı. Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, madalyalar kazanmak ve Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandırmaktır.” dedi.

Aegean Boxing Cup 2026’nın, Türk sporcuların uluslararası tecrübe kazanmasına katkı sağlamasının yanı sıra ülkeler arasındaki sportif dostluk ve dayanışmayı da güçlendirmesi bekleniyor.

Türkiye adına mücadele edecek tüm sporculara ve teknik ekibe başarılar diliyor, ay-yıldızlı bayrağımızın Sakız Adası’nda zirvede dalgalanmasını temenni ediyoruz.

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