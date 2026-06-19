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ÜNİLİG HALK DANSLARI ETKİNLİĞİ ÇOŞKULU AÇILIŞLA BAŞLADI

ÜNİLİG HALK DANSLARI ETKİNLİĞİ ÇOŞKULU AÇILIŞLA BAŞLADI
  • MİX HABER / PANAROMA
  • 19 Haziran 2026 21:24 | Güncellenme: 19 Haziran 2026 21:25
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ÜNİLİG HALK DANSLARI ETKİNLİĞİ ÇOŞKULU AÇILIŞLA BAŞLADI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 24 üniversiteden 647 sporcu, Ünilig Halk Dansları Şampiyonası’nın açılışında sahne aldı.

Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, organizasyonun gençlerin kültürel değerlerle buluşması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig Halk Dansları Şampiyonası, renkli görüntülere sahne olan açılış programıyla başladı. Türkiye’nin farklı illerinden organizasyona katılan 24 üniversiteden 647 sporcu, Anadolu’nun köklü kültürel mirasını sahneye taşıdı.

Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, üniversite gençliğini sporun yanı sıra kültürel değerlerle de buluşturmaya devam ediyor. Halk oyunlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen şampiyona, üniversiteler arasında dostluk ve dayanışma ortamını güçlendiriyor.

Birbirinden farklı yörelere ait halk oyunlarının sergilendiği etkinlikte, sporcular geleneksel kıyafetleri ve özgün koreografileriyle büyük beğeni topladı. Renkli kostümler eşliğinde sahnelenen gösteriler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken salonda adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Halk oyunları camiasının yakından takip ettiği şampiyona, spor ile kültürü bir araya getiren önemli organizasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor. Tribünleri dolduran izleyiciler, performanslar boyunca ekipleri alkışlarla desteklerken, yarışmalarda heyecan ve rekabet üst seviyede yaşanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın destekleriyle gerçekleştirilen organizasyon, Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in koordinasyonunda önümüzdeki günlerde de birbirinden özel gösterilere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Organizasyon sonunda başarılı olan ekipler ödüllerine kavuşurken, halk dansları tutkunları da Anadolu’nun farklı renklerini aynı sahnede izleme fırsatı bulacak.

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