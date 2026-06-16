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BAŞKAN HASAN YILDIZ’DAN MİLLİ TAKIMLARA MALEZYA ÖNCESİ ZİYARET
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BAŞKAN HASAN YILDIZ’DAN MİLLİ TAKIMLARA MALEZYA ÖNCESİ ZİYARET

Başkanı Hasan Yıldız, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenecek iki önemli uluslararası organizasyon öncesinde Milli Takım kamplarını ziyaret etti.

Başkanı Hasan Yıldız, Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenecek iki önemli uluslararası organizasyon öncesinde Milli Takım kamplarını ziyaret etti.

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenecek ISF Dünya Muaythai Şampiyonası ve IFMA Elite Senior Dünya Muaythai Şampiyonası öncesinde Milli Takım kamplarını ziyaret ederek sporculara ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenecek iki önemli uluslararası organizasyon öncesinde Milli Takım kamplarını ziyaret etti. Başkan Yıldız, hem Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Muaythai Milli Takımı hem de IFMA Elite Senior Dünya Muaythai Şampiyonası’nda mücadele edecek Büyükler Milli Takımı sporcuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi.

16-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Dünya Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye ilk kez yer alacak. Şampiyona öncesinde sporcularla buluşan Hasan Yıldız, ülkemizi temsil edecek genç sporculara başarılar dileyerek, Türk sporunun uluslararası alandaki yükselişinin devam ettiğini söyledi.

Milli takım sporcularının disiplinli ve özverili çalışmalarının karşılığını alacağına inandığını belirten Yıldız, Türkiye’nin ilk kez katılacağı bu organizasyonda önemli başarılara imza atılacağına inandığını ifade etti.

Öte yandan Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 16-26 Haziran 2026 tarihleri arasında Kuala Lumpur’da düzenlenecek IFMA Elite Senior World Muaythai Championships 2026 öncesinde Büyükler Milli Takımı kampını da ziyaret etti. Milli sporcular ve teknik ekiple görüşen Yıldız, hazırlık süreçleri hakkında bilgi alarak sporculara moral verdi.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, büyük bir özveri ve disiplin içerisinde çalışmalarını sürdüren Milli sporculara, antrenörlere ve teknik heyete başarı dilekleri iletilirken, ay-yıldızlı ekibin ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancın tam olduğu vurgulandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu açıklamasında, “Bayrağımız dalgalansın, İstiklal Marşımız okunsun” mesajına yer verilerek, dünya şampiyonalarında mücadele edecek tüm sporculara başarı temennisinde bulunuldu.

Malezya’da gerçekleştirilecek ISF Dünya Muaythai Şampiyonası ve IFMA Elite Senior Dünya Muaythai Şampiyonası’nda mücadele edecek Milli Takımlar, Türk bayrağını uluslararası arenada gururla temsil etmek ve yeni başarılara imza atmak için ringe çıkacak.

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