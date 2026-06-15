ASKF GENEL KURULUNDA MURAT KANDAZOĞLU YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Murat Kandazoğlu Yeniden Başkan Seçildi: Ankara ASKF Genel Kurulunda Güven Tazeledi

Muhammet K. GÜLŞEN

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 23. Olağan Genel Kurulu’nda tek aday olarak seçime giren Murat Kandazoğlu, delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. Genel kurulda amatör sporların geleceği ve yeni dönem hedefleri değerlendirildi.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASKF) 23. Olağan Genel Kurulu, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olarak seçime giren Murat Kandazoğlu, delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Ankara spor camiasının önemli temsilcilerini bir araya getiren genel kurulda, amatör spor kulüplerinin mevcut durumu, yeni dönem hedefleri ve sporun tabana yayılması konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar, özellikle gençlerin spora yönlendirilmesi ve amatör spor kulüplerinin daha güçlü bir yapıya kavuşması için yapılması gereken çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Yapılan seçim sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Murat Kandazoğlu’nun, yeni dönemde de amatör spor kulüplerinin gelişimi, spor tesislerinin artırılması ve genç sporcuların desteklenmesine yönelik projeleri sürdürmesi bekleniyor.

Genel kurula spor dünyasının birçok önemli ismi katıldı.

Türkiye Karate Federasyonu Basın ve Medya Kurulu Başkanı ve Spor24.net Ajansı sahibi Kenan Ant da delege olarak genel kurulda yer aldı. Ant, seçim sürecine katılarak oyunu kullandı.

Amatör sporların geleceğine yönelik önemli mesajların verildiği genel kurulda, spor kulüplerinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri de gündeme geldi. Katılımcılar, amatör sporların güçlendirilmesinin Türk sporunun geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun yeni dönemde hayata geçireceği projeler ve spor kulüplerine yönelik çalışmaları, spor camiası tarafından yakından takip edilecek.