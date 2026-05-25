TÜRKİYE GRAPPLING FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ ERDEM TURAN’DAN BAYRAM MESAJI

Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Grappling Federasyonu Başkan Vekili Erdem Turan, mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle resmi bir kutlama mesajı yayımlayarak grappling camiasının ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Türkiye Grappling Federasyonu Başkan Vekili Erdem Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bayramların getirdiği manevi iklime, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekti.

Görsel bir tebrik mesajı ile camiaya ve vatandaşlara seslenen Başkan Vekili Erdem Turan, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı’nın; ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, mutluluk ve kardeşlik getirmesini dilerim. Başta grappling ailemiz olmak üzere tüm antrenörlerimizin, hakemlerimizin, sporcularımızın ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar; sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim.”

Başkan Ayhan Tuğcu Liderliğinde Büyük Hedeflere

Mesajında federasyonun kurumsal yapısına ve grappling branşının Türkiye’deki gelişim ivmesine de değinen Başkan Vekili Erdem Turan, Türkiye Grappling Federasyonu Başkanı Ayhan Tuğcu’nun liderliğinde, Türk grappling sporunu uluslararası alanda zirveye taşımak için büyük bir inanç, azim ve aile bağıyla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Turan, Federasyon Başkanı Ayhan Tuğcu ve yönetim kurulunun da tüm camiaya bayram vesilesiyle en kalbi selamlarını, sevgilerini ve esenlik dileklerini ilettiğini sözlerine ekledi.