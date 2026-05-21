Neden Önce Anatomi? HAREKETİN TEMELLERİNE BİR YOLCULUK Hareketin temellerini anlamak, insan vücudunun nasıl çalıştığını çözmek ve fiziksel performansı optimize etmek isteyen herkes için kritik bir adımdır.
ADANA KARATESİNDE YENİ DÖNEM: BURAK GÜLMEZ GÖREVE ATANDI!
Muaythai Elite Büyükler Dünya Şampiyonası Hazırlık Kampı Başlıyor…

Muhammet K. GÜLŞENSİYAHKUŞAK

Türkiye Muaythai Federasyonu, Elite Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası’na hazırlık amacıyla düzenlenecek milli takım kampının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

05-15 Haziran 2026 tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek olan kamp, sporcular ve teknik ekip için yoğun bir çalışma programını beraberinde getirecek.

Federasyon yetkililerinden yapılan açıklamada, kampın katılımcılar için zorunlu olduğu vurgulandı. İzin, rapor gibi mazeretlerin kabul edilmeyeceği belirtilirken, kampa katılmayan sporcu ve antrenörlerin milli takım kadrosundan çıkarılacağı ifade edildi. Kamp boyunca, sporcuların fiziksel dayanıklılıklarını artırmaya yönelik antrenmanların yanı sıra teknik ve taktiksel çalışmalar da yapılacak.

Milli takım kamp kadrosunda Türkiye’nin dört bir yanından seçilen başarılı sporcular ve deneyimli antrenörler yer alacak. Teknik heyet ise kamp sürecini titizlikle takip ederek sporcuların en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayacak.

Muaythai camiasının önde gelen isimlerinden Hasan Yıldız, kampa katılacak sporcu, antrenör ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti. Yıldız, ay-yıldızlı ekibimizin Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancını dile getirdi.

Türkiye Muaythai Federasyonu’nun organizasyonuyla düzenlenen bu kamp, hem sporcuların performansını üst seviyelere taşımayı hem de ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

