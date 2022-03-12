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KARTAL GENÇLİK SPOR İLCE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİNDE DAHA NİCE ŞAMPİYONLAR ÇIKACAK!

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri İstanbul Okullar arası Minik, Yıldız ve Gençler Wushu Taolu Şampiyonası 08-09-10 Mart 2022 Ataşehir’de yapıldı.

KARTAL GENÇLİK SPOR İLCE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİNDE DAHA NİCE ŞAMPİYONLAR ÇIKACAK!


Spor Okullarında eğitim gören öğrencilerimiz, yarismalara Küçükler ve Yıldızlar katagorisinde 4 sporcu ile katilim sağladı, ögrencilerimiz uzun süren çalışmalar sonucu aldiklari madalyalar ile mutlu oldular.

Küçükler katagorisinde,
Kartal Cumhuriyet Ilk Okulu öğrencisi Harun Kaya Chanquan 32 form (açık el) da 2.

Kartal Hasan Paşa İlkokulu Öğrencisi Melek Gozde Kılıç Chanquan 32 form (açık el) da 2. oldular.

Yıldızlar Kategorisinde,
Kartal Borsa İstanbul İmam Hatip Orta Okulu’ndan Hüsna Kaya Qunshu 32. Form (sopa) da 2. Chanquan 32. Form (açık el) da 3.

Pendik Sehit Adil Buyukcengiz İmma Hatip Lisesi öğrencisi Diyar Erva Yamak Chanquan 32 form (açık el) da 2. Oldular.

Kartal Genclik Spor ilce Müdürlüğü Tesislerinde GSB Spor Okulları Wushu Antrenörümüz Kemal Yolcu nezaretinde calismalarini sürdüren sporcularimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.
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