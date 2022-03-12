KARTAL GENÇLİK SPOR İLCE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİNDE DAHA NİCE ŞAMPİYONLAR ÇIKACAK!
2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri İstanbul Okullar arası Minik, Yıldız ve Gençler Wushu Taolu Şampiyonası 08-09-10 Mart 2022 Ataşehir’de yapıldı.
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Spor Okullarında eğitim gören öğrencilerimiz, yarismalara Küçükler ve Yıldızlar katagorisinde 4 sporcu ile katilim sağladı, ögrencilerimiz uzun süren çalışmalar sonucu aldiklari madalyalar ile mutlu oldular.
Kartal Hasan Paşa İlkokulu Öğrencisi Melek Gozde Kılıç Chanquan 32 form (açık el) da 2. oldular.
Pendik Sehit Adil Buyukcengiz İmma Hatip Lisesi öğrencisi Diyar Erva Yamak Chanquan 32 form (açık el) da 2. Oldular.
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