UFC’nin Yeni Kraliçesi: Natalia Silva

UFC’NİN YENİ KRALİÇESİ: NATALİA SİLVA

Haber: SİYAHKUŞAK

UFC’de zayıf kart olarak yorumlanan 332’de tarihi bir gece yaşandı! Natalia Silva, rakibi Wang Cong’u oy birliğiyle mağlup etti.

Brezilyalı dövüşçü Natalia Silva, Çinli rakibi Wang Cong’u oy birliğiyle mağlup ederek boşta olan kadınlar sinek siklet şampiyonluk kemerini kazandı. Salt Lake City’de gerçekleşen karşılaşmada Silva, hakemlerin puan kartlarında 48-47, 48-47 ve 49-46’lık skorlarla üstünlük sağladı.



Şampiyonluk Yolculuğu

Natalia Silva, aslında Kırgızistanlı eski şampiyon Valentina Shevchenko ile unvan maçına çıkacaktı. Ancak Shevchenko’nun sakatlık nedeniyle kemeri bırakmasıyla rakip değişti. Wang karşısında aldığı zaferle Silva, galibiyet serisini 15 maça çıkardı.

Maç Sonrası Açıklamalar

Silva, ringde yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı:

“Hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Bu kemeri kazanmamın sebebi Tanrı’nın bana bu fırsatı vermesi. Bu, Natalia Silva’nın başlangıcı. Ben yeni kraliçeyim.”

Eski şampiyonlara Karşı Art Arda Galibiyetler aldı

Silva, eski UFC şampiyonlar Rose Namajunas, Alexa Grasso ve Jessica Andrade’ye karşı art arda aldığı karar galibiyetlerinin ardından Silva, uzun süredir şampiyon olan Valentina Shevchenko’ya karşı nihayet bir unvan maçı yapmayı umuyordu, ancak Shevchenko devam eden sakatlıkları nedeniyle unvanı boşalttı, bu yüzden Silva bunun yerine Wang ile karşılaştı.

Shevchenko’dan Mesaj Var

Valentina Shevchenko sosyal medyada Silva’yı tebrik etti ancak uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi:

“Natalia, bunu fazlasıyla hak ettin! Tebrikler. Ama fazla rahatlama – kemerimi almak için yakında geliyorum.”

Tarihi Ana Maç

Bu karşılaşma, Mackenzie Dern’in Ocak 2025’te Amanda Ribas’ı yenmesinden bu yana UFC’deki ilk kadınlar ana maçı oldu.

Ayrıca, Amanda Nunes’in Haziran 2023’te Irene Aldana’yı yendiği günden bu yana UFC’nin numaralı etkinliklerinde iki kadının ana maçta yer aldığı ilk karşılaşma olarak tarihe geçti.

Gecenin Diğer Maçı

Brezilyalı dövüşçü Johnny Walker, ağır sıklet (heavyweight) çıkışını yaptığı maçta İngiliz rakibi Mick Parkin’i ilk rauntta nakavt (KO) ile mağlup etmiştir.

Yeni Dönemin başlangıcı

Silva’nın bu zaferi, kadınlar UFC sinek sikletinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Şimdi gözler, Shevchenko’nun dönüşünde ve olası rövanşta çevrildi.