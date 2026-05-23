AVRUPA KARATE YÖNETİMİ VE TKF BAŞKANI ERCÜMENT TAŞDEMİR BİR ARAYA GELDİ



Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

Avrupa Karate Federasyonu’nun (EKF) üst düzey yönetimi ile Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Ercüment Taşdemir, oldukça samimi ve keyifli bir akşam sohbetinde bir araya geldi.

Gerçekleştirilen bu prestijli buluşmada; EKF Başkanı Antonio Espinós ve değerli eşi, EKF Yönetim Kurulu Üyesi Michael Dinsdale ve değerli eşi, EKF Genel Sekreteri Davor Cipek, EKF Yönetim Kurulu Üyesi Sarah Wennerström ve TKF Başkanı Ercüment Taşdemir yer aldı.

Avrupa ve Türk karate yönetiminin önde gelen isimlerini bir araya getiren davette, karate camiasındaki güncel gelişmeler ele alınırken oldukça sıcak ve dostane bir atmosfer hâkimdi.

Karate ailesinin birlik ve beraberliğini pekiştiren bu anlamlı akşam, çekilen hatıra fotoğraflarıyla taçlandırıldı.