TÜRKİYE GRAPPLING FEDERASYONU GENEL SEKRETERİ BELMA ALTIOK’TAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Grappling Federasyonu Genel Sekreteri Belma Altıok, mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımlayarak grappling camiasının ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

ANKARA – Türkiye Grappling Federasyonu Genel Sekreteri Belma Altıok, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajında bayramların birleştirici gücüne, dayanışma ve kardeşlik duygularına vurgu yaptı.

Resmi bir tebrik görseli ile camiaya seslenen Genel Sekreter Belma Altıok, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı’nın; ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, mutluluk ve kardeşlik getirmesini dilerim. Başta grappling ailemiz olmak üzere tüm sporcularımızın, antrenörlerimizin, hakemlerimizin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar; sevdikleriyle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmelerini temenni ederim.”

Başkan Ayhan Tuğcu Liderliğinde Kurumsal Birliktelik

Mesajında federasyonun idari ve kurumsal yapısındaki güçlü koordinasyona dikkat çeken Genel Sekreter Belma Altıok, Türkiye Grappling Federasyonu Başkanı Ayhan Tuğcu’nun liderliğinde, Türk grappling sporunu hem idari hem de sportif alanda daha ileriye taşımak için büyük bir kararlılık ve aile bilinciyle çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Altıok, Federasyon Başkanı Ayhan Tuğcu ve yönetim kurulunun da tüm camiaya bayram vesilesiyle en kalbi selamlarını, sevgilerini ve esenlik dileklerini ilettiğini sözlerine ekledi.