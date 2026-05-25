MUAYTHAİ FEDERASYONU AĞRI İL TEMSİLCİSİ YUSUF GÖĞSÜGÜZEL’DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI

MUAYTHAİ FEDERASYONU AĞRI İL TEMSİLCİSİ YUSUF GÖKSUGÜZEL’DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Türkiye Muaythai Federasyonu’nu ulusal ve uluslararası alanda başarıdan başarıya koşturan ve Türk sporuna büyük bir ivme kazandıran Federasyon Başkanı Hasan Yıldız’ın güçlü yönetiminde Ağrı’da başarılı çalışmalara imza atan Muaythai Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi Yusuf Göksugüzel, Kurban Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Hasan Yıldız’ın vizyoner liderliğinde, Muaythai sporunu Serhat şehrimiz Ağrı’da geniş kitlelere ulaştırmak ve ay-yıldızlı bayrağımızı dünyada dalgalandıracak yeni yetenekleri Türk sporuna kazandırmak için çalışan İl Temsilcisi Yusuf Göksugüzel, yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının önemine dikkat çekti.

“Kardeşlik, Bereket ve Huzur Dolu Bir Bayram Diliyorum”

Türkiye Muaythai Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi Yusuf Göksugüzel, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgi, saygı ve hoşgörünün zirveye ulaştığı Kurban Bayramı’nın; ülkemize, aziz milletimize, Doğu Anadolu bölgemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dilerim. Başta Türk sporuna büyük bir vizyon katan ve bizlere Anadolu’nun dört bir yanında gençliğe hizmet etme yolunu açan Değerli Federasyon Başkanımız Sayın Hasan Yıldız olmak üzere; tüm yönetim kurulumuzun, kurullarımızın, antrenörlerimizin, hakemlerimizin, sporcularımızın ve Ağrılı hemşehrilerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun.”

Ağrı’da Muaythai Gelişmeye Devam Ediyor…



Göreve geldiği günden bu yana liyakatli ekiplerle Anadolu’daki yapılanmaya ve il temsilciliklerine çok büyük destek veren Federasyon Başkanı Hasan Yıldız’ın bu birleştirici yaklaşımı, Ağrı’da da meyvelerini vermeye devam ediyor. Ağrı İl Temsilcisi Yusuf Göksugüzel ile kurulan güçlü koordinasyon ve uyum, bölgedeki gençlerin spora yönlendirilmesi ve Türk Muaythai’sinin geleceği adına sağlam bir temel oluşturuyor.