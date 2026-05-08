Yıldızlar Muay Thai Şampiyonası’nda Hakemler Göreve Hazır…

REKABET VE DOSTLUK BİRARADA!

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

8-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Yıldızlar Muay Thai Türkiye Şampiyonası öncesinde, organizasyonda görev alacak hakem heyeti, teknik toplantıda bir araya gelerek son hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonanın sağlıklı, adil ve yüksek disiplin standartları içerisinde yürütülmesi amacıyla düzenlenen bu toplantıda; müsabaka kuralları, uygulama detayları ve organizasyon süreci titizlikle değerlendirildi.

Teknik kurul ve yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç yeteneklerin mücadelesinde fair-play ruhunun temel öncelik olduğu vurgulandı. Hakemlerin müsabakalara tam konsantrasyonla hazırlandığı belirtilirken, organizasyonun profesyonel bir işleyişle tamamlanması adına tüm hazırlıkların eksiksiz bir şekilde yapıldığı ifade edildi.

Genç sporcuların yeteneklerini sergileyeceği bu prestijli şampiyonanın, sportif rekabetin yanı sıra dostluk ve kardeşlik iklimine de büyük katkı sunması bekleniyor. Ringdeki büyük heyecan için geri sayım başladı!