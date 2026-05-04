TATAMİDE BİR EFSANE: KAMİL ÜCİ 15. KEZ DÜNYA ZİRVESİNDE!

Tatamide Bir Efsane:

KAMİL ÜCİ 15. KEZ DÜNYA ZİRVESİNDE!

Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

Türk karate dünyasının yaşayan efsanesi Sensei Kamil Üci, kariyerindeki başarı halkalarına bir yenisini daha ekleyerek imkansızı başardı.

Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen 16. WSF Dünya Shotokan Karate Şampiyonası’nda tatamiye çıkan Üci, rakiplerine şans tanımayarak 15. kez Dünya Şampiyonu ünvanını göğüsledi.

Altın Madalyalar Yağmur Gibi Geldi

Türkiye Karate Federasyonu Milli Sporcusu ve Antrenörü olan Kamil Üci, şampiyonada sergilediği üstün performansla hem Ferdi Kata hem de Takım Kata dallarında iki altın madalyanın sahibi oldu. Siyah kuşak 5. Dan seviyesindeki usta isim, bu tarihi zaferiyle Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor.

“Bu Başarı Türk Çocuklarına Armağan”

17 ülkeden toplam 1067 sporcunun katıldığı dev organizasyonda genel klasmanda Türkiye birinci sıraya yerleşerek büyük bir gövde gösterisi yaptı. Şampiyonluk kürsüsünden seslenen Üci, başarısının sırrını disiplin ve vatan sevgisi olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kazandığım bu kupalar ve altın madalyalar, ülkemin geleceği olan çocuklara armağanımdır.”

Kamil Üci Spor Kulübü Şampiyonaya Damga Vurdu

Sadece bireysel değil, yetiştirdiği sporcularla da fark yaratan Üci’nin öğrencileri şampiyonayı madalya yağmuruna tuttu:

Genç Yetenekler: 12-13 yaş Bayan Kata ve 14-15 yaş Ümit Erkek Kata takımları altın madalyaya uzandı.

Bireysel Başarılar: Ceren Türk (8-9 yaş) ve Enes Taşkaya (10-11 yaş) kendi kategorilerinde dünya şampiyonu oldular.

Veteranlar Geçidi: Kamil Üci, Aytekin Akdoğan, Bülent Laçin ve Cavit Karaküş’ten oluşan dev kadro Veteran kategorisinde birincilik kupasını kaldırdı.

Uluslararası Arenadan Övgü Dolu Sözler:

Rakiplerinin bile saygıyla önünde eğildiği Sensei Üci için Romanyalı usta Chis Dan Lucian, “O her zaman centilmen ve doğru stratejiyle kazanmayı bilen bir usta” derken; finaldeki rakibi İngiliz Lynch Mike, Üci’nin centilmence mücadelesinden övgüyle bahsetti.

Editör Notu:

Türkiye’nin 1. sırada tamamladığı şampiyonada Azerbaycan 2., Kazakistan ise 3. sırada yer aldı. Kamil Üci Spor Kulübü tek başına birçok ülkeyi geride bırakarak toplamda 15 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tarihi bir rekora imza attı.