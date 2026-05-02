Türk Karatesinin Geleceği Uşak’ta Şekillenecek…

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Premier Ligi 2. Etap müsabakaları, 8-10 Mayıs 2026 tarihlerinde Uşak Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Türk karatesinin genç yeteneklerini bir araya getirecek olan bu önemli organizasyon için hazırlıklar tamamlanmış durumda. Turnuvada, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de genç sporculara destek olmak ve müsabakaları yakından takip etmek için Uşak’ta hazır bulunacak.

Geleceğin Şampiyonları Mindere Çıkıyor

Türk karatesinin altyapısını güçlendirmek ve milli takım havuzunu şekillendirmek adına büyük bir öneme sahip olan bu etap, geleceğin yıldızlarını spor severlerle buluşturacak. Müsabakalarda genç sporcular, hem yeteneklerini sergileme hem de uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edebilmek için önemli puanlar toplama fırsatı bulacak.

Başkan Taşdemir: “Gençler Bizim Teminatımız”

Turnuva boyunca Uşak’ta bulunması beklenen Başkan Ercüment Taşdemir, sporcularla birebir görüşerek onların motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Türk karatesinin geleceğinin gençlerin ellerinde şekilleneceğini vurgulayan Taşdemir, “Disiplinli ve azimli bir şekilde çalışan gençlerimiz, Türk karatesini uluslararası arenada çok daha ileriye taşıyacak. Bu ligler, onların yeteneklerini sergilemeleri için en önemli platformlardan biri” ifadelerini kullanmıştı.

Milli Takım Hayali İçin Kritik Viraj

Müsabakalar, genç sporcular için sadece bir lig etabı olmanın ötesinde, dünya şampiyonasına giden yolda önemli bir basamak niteliği taşıyor. Premier Lig etaplarında elde edilen sıralama puanları, milli takıma seçilme sürecinde belirleyici olacak. Bu nedenle tüm katılımcılar, minderde en iyi performanslarını sergilemek için kıyasıya mücadele edecek.

Türk karatesinin geleceğine yön verecek bu önemli organizasyon, hem Uşak halkı hem de karate camiası için büyük bir heyecan kaynağı. Müsabakaların dostluk, centilmenlik ve rekabet dolu bir atmosferde geçmesi bekleniyor.