MUAY THAİ OKUL SPORLARI OKUL SPORLARI YILDIZLAR TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ BAŞLIYOR…

Uşak, Türkiye’nin Genç Yeteneklerini Ağırlıyor:

MUAY THAİ OKUL SPORLARI YILDIZLAR TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ BAŞLIYOR…

Muhammet Kemal GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türkiye Muay Thai Federasyonu Ve Okul Sporları İş Birliğiyle Düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Muay Thai Yıldızlar Kategorisi Türkiye Birinciliği Müsabakaları, 09-12 Mayıs 2026 Tarihleri Arasında Uşak İlinin Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin Dört Bir Yanından Gelen Yetenekli Genç Sporcuların Şampiyonluk Mücadelesi Vereceği Bu Dev Organizasyon, Hem Teknik Kapasitesi Yüksek Maçlara Sahne Olacak Hem De Geleceğin Vitrini Niteliği Taşıyacaktır.

Muay Thai branşında genç yeteneklerin hünerlerini sergileyeceği turnuva, dört gün boyunca heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. 08 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak teknik toplantı, hakem toplantısı ve kura çekimiyle hazırlıklarını tamamlayacak olan organizasyonda, 09 Mayıs’tan itibaren eleme müsabakaları başlayacak.

Müsabaka Takvimi

Turnuvanın ilk iki günü olan 09 ve 10 Mayıs tarihlerinde eleme karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Sabah ve akşam seanslarıyla devam edecek olan bu müsabakalar, sporcuların finale giden yolda kıyasıya mücadele etmesine sahne olacak. 11 Mayıs’ta yarı final karşılaşmaları düzenlenirken, turnuvanın son günü olan 12 Mayıs’ta ise final maçları oynanacak.

Final müsabakalarının ardından saat 14:30’da düzenlenecek Madalya Töreni’nde dereceye giren sporcular ödüllerine kavuşacak. Organizasyon, 17:00’de gerçekleştirilecek kapanış töreniyle sona erecek.

Sporseverler Uşak’a Davetli

Uşak’ın ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyon, hem sporcular hem de sporseverler için unutulmaz anlara sahne olacak. Genç yeteneklerin performanslarını izlemek ve bu heyecana ortak olmak isteyen herkes etkinliklere davetlidir.

Muay Thai tutkunlarının merakla beklediği bu turnuva, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren bir platform olarak da dikkat çekiyor. Genç sporcuların azim ve kararlılıkla mücadele edeceği bu organizasyon, Türk sporunun geleceğine ışık tutacak.

