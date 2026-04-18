TÜRKİYE MUAY THAİ ŞAMPİYONASI’NDA YARI FİNAL HEYECANI

Türkiye Muay Thai Şampiyonası, Diyarbakır’da büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Muhammet Kemal GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

800 sporcunun katılımıyla düzenlenen bu dev organizasyon, hem izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor hem de Türk sporuna olan ilgiyi artırıyor. Bugün oynanan yarı final müsabakaları, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız’ın liderliğinde gerçekleştirilen şampiyona, profesyonel organizasyon yapısıyla dikkat çekiyor. Müsabakalarda sporcuların azmi ve yetenekleri, izleyicilerden büyük alkış topladı. Organizasyonun baş hakemi Mehmet Şahin Güneş, müsabakaların adil ve başarılı bir şekilde yönetilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Yarı final karşılaşmalarında sporcular, finale çıkmak için tüm güçlerini ortaya koyarken, izleyiciler de bu heyecana ortak oldu. Şampiyonanın final müsabakaları ise yarın oynanacak ve Türkiye’nin en iyi Muay Thai sporcuları belli olacak.

Türkiye Muay Thai Şampiyonası, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek Diyarbakır’da adeta bir spor şölenine dönüştü. Organizasyon, Türk sporunun geleceğine ışık tutarken, genç sporculara da ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.