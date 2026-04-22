KÜTAHYA’DA 23 NİSAN’A YAKIŞAN KARATE ŞÖLENİ

SON DAKİKA!
Gümüşhane, okul sporlarında tarihi bir başarıya ev sahipliği yaptı. Küçükler ve Yıldızlar Karate Grup Müsabakaları’nda Muş’un altın çocukları tatamiye damga vurdu!
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kütahya’da sadece coşkuyla değil, sporun birleştirici gücüyle de anlam kazandı.

Kütahya Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İl Karate Turnuvası, organizasyon kalitesi ve ortaya konan mücadelelerle dikkat çekti.

TOKİ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuva, 4 kulüpten toplam 145 sporcunun katılımıyla adeta bir karate şölenine dönüştü. İki ayrı tatamide yapılan müsabakalar, planlanan program dahilinde sorunsuz şekilde tamamlanırken, organizasyonun disiplinli yapısı hem sporculardan hem de velilerden tam not aldı.

Turnuvada yer alan sporcular arasında Balkan, Avrupa ve Dünya derecelerine sahip isimlerin bulunması, müsabakaların seviyesini yukarı taşıdı. Karşılaşmalar, 3’ü uluslararası olmak üzere toplam 14 hakem tarafından yönetildi ve adil rekabet ortamı ön planda tutuldu.

23 Nisan’ın ruhuna yakışır şekilde centilmenliğin ön planda olduğu organizasyonda, genç sporcular sergiledikleri performanslarla geleceğe dair umut verdi. Tribünlerdeki ailelerin desteği ve antrenörlerin özverili çalışmaları, Kütahya’da karate sporunun her geçen gün daha da geliştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu anlamlı etkinlik, Türk karatesinin altyapısındaki potansiyeli ortaya koyarken, geleceğin başarılı sporcularının da sinyallerini verdi.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.