KÜTAHYA’DA 23 NİSAN’A YAKIŞAN KARATE ŞÖLENİ

Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kütahya’da sadece coşkuyla değil, sporun birleştirici gücüyle de anlam kazandı.

Kütahya Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İl Karate Turnuvası, organizasyon kalitesi ve ortaya konan mücadelelerle dikkat çekti.

TOKİ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuva, 4 kulüpten toplam 145 sporcunun katılımıyla adeta bir karate şölenine dönüştü. İki ayrı tatamide yapılan müsabakalar, planlanan program dahilinde sorunsuz şekilde tamamlanırken, organizasyonun disiplinli yapısı hem sporculardan hem de velilerden tam not aldı.

Turnuvada yer alan sporcular arasında Balkan, Avrupa ve Dünya derecelerine sahip isimlerin bulunması, müsabakaların seviyesini yukarı taşıdı. Karşılaşmalar, 3’ü uluslararası olmak üzere toplam 14 hakem tarafından yönetildi ve adil rekabet ortamı ön planda tutuldu.

23 Nisan’ın ruhuna yakışır şekilde centilmenliğin ön planda olduğu organizasyonda, genç sporcular sergiledikleri performanslarla geleceğe dair umut verdi. Tribünlerdeki ailelerin desteği ve antrenörlerin özverili çalışmaları, Kütahya’da karate sporunun her geçen gün daha da geliştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu anlamlı etkinlik, Türk karatesinin altyapısındaki potansiyeli ortaya koyarken, geleceğin başarılı sporcularının da sinyallerini verdi.

